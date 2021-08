Bitcoin kostet erstmals seit Mai wieder mehr als 50.000 US-Dollar

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai wieder über die Marke von 50.000 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50.299 Dollar und damit gut zwei Prozent mehr als am Vortag. Damit setzt sich ein erneuter Aufwärtstrend fort, nachdem Kryptowährungen in den vergangenen Monaten teils drastische Kurseinbrüche erlebt hatten. Bis zum Rekordhoch des Bitcoins von fast 64.900 Dollar aus dem April fehlt allerdings noch ein gutes Stück.

Gewinne bei Handelsbörsen trotz Kurseinbrüchen

Seit dem Zwischentief Mitte Juli summieren sich die Kursgewinne des sehr stark schwankenden Kryptogeldes mittlerweile auf fast drei Viertel. Dabei hatte in den vergangenen Tagen die Entscheidung der US-Handelsplattform Coinbase, die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufzustocken, für zusätzlichen Schwung gesorgt.

Coinbase als größte Handelsplattform für Kryptowährungen in den USA konnte trotz der starken Kurseinbrüche Umsatz und Gewinn steigern – das Unternehmen verdient an Transaktionsgebühren. Solange also der Rummel um Kryptowährungen anhält, sind auch bei rückläufigen Kursen Gewinne zu machen.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut der Internetseite Coinmarketcap nun wieder über zwei Billionen Dollar.

Mining-Farmen den Strom abgestellt

Die stark schwankende Bewertung der Handelskurse von Kryptowährungen dürfte auch von Unsicherheit über die Zukunft des Minings befeuert sein. Das Schürfen von Kryptowährungen ist rechenintensiv und daher ein starker Energieverbraucher. Eine Studie hat etwa prognostiziert, dass die Mining-Aktivitäten in China im Jahr 2024 bereits für mehr als 5 Prozent des gesamten CO 2 -Ausstoßes des Landes verantwortlich sein könnten.

Dagegen geht China inzwischen vor: Nach mehreren Ankündigungen der Regierung wurden etlichen Mining-Farmen der Strom abgedreht. Allein in 7 Wochen zwischen Mai und Juli dieses Jahres ging die Hash-Leistung des Bitcoin-Netzes um mehr als die Hälfte zurück.

(tiw)