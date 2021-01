Bitcoin schießt mit Musk-Erwähnung nach oben

Die Kurskapriolen, die in Zusammenhang mit Twitter-Erwähnungen durch den Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk gesehen werden, setzen sich fort. Am Freitag schoss der Kurs der Kryptowährung Bitcoin innerhalb weniger Minuten um mehrere Tausend US-Dollar nach oben. Manche Beobachter machten dafür den simplen Hashtag "#Bitcoin" verantwortlich, den Musk auf seiner Twitter-Seite ohne Erläuterung platzierte.

Musks neue Twitter-Bio: "#bitcoin"

Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Bitcoin-Kurs in kurzer Zeit um rund zwanzig Prozent bis auf rund 38.600 US-Dollar. Zuletzt notierte er um die 36.000 US-Dollar. In den vergangenen Wochen hatte sich Musk über Twitter zu zahlreichen Kurskapriolen an den Finanzmärkten geäußert. Ein Beispiel ist die drastische Kursrally des Spielehändlers Gamestop. Musk stellte sich in mehreren Tweets gegen die Shortseller, deren Anlagestrategie Ziel einer über die Plattform Reddit gestarteten Initiative von Kleinanlegern ist.

"Elon is with us"

Ebenfalls ließ Musk auf Twitter auch vage Sympathie für ein weiteres Spekulationsprojekt durchblicken: Die ursprünglich als Spaßwährung gedachte Kryptowährung Dogecoin ordentlich nach oben zu pumpen. Im Stil der Redditcommunity r/wallstreetbets, die hinter der Gamestop-Rally steht, formierten sich dafür die r/SatoshiStreetBets/. Musk teilte unter anderem das Cover einer Hundezeitschrift.

Tatsächlich zeigte die Spekulation auch Wirkung: Der Dogecoin legte im Laufe der Woche zeitweise um fast 500 Prozent zu. Aktuell scheint der Anstieg aber an Kraft eingebüßt zu haben, der Coin mit dem niedlichen Hundelogo fiel wieder und liegt laut Coinmarketcap zur Stunde bei rund 0,04 US-Dollar. Als Kursziel werden in der Community meist ein oder zehn US-Dollar angegeben. Ob der Dogecoin fit genug für den langen Marsch ist, wird sich zeigen. (Mit Material der dpa)/ (axk)