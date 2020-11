Bitcoin setzt Kursrally fort: Sprung über 17.000 US-Dollar

Der starke Kursanstieg des Bitcoin setzt sich fort. Am Dienstag stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung erstmals seit Anfang 2018 über die Marke von 17.000 US-Dollar. Das Rekordhoch von rund 20.000 Dollar, erreicht Ende 2017, rückt damit immer näher. Die Plattform Coinmarketcap nennt zur Stunde einen Durchschnittspreis von rund 17.500 US-Dollar.

Noch im März hatte der Bitcoinkurs auf einen Jahrestiefstand gefallen, seither hat er mit Unterbrechungen aber wieder zugelegt. Vergangene Woche wurde erstmals seit 2018 wieder die Marke von 16.000 US-Dollar genommen. Zahlreiche Beobachter sehen die Kursfantasien durch positive Nachrichten das Vorhaben des Bezahldienstes Paypal geweckt, der seinen Kunden die Zahlung mit Bitcoin und anderen Digitalwährungen zu ermöglichen.

Insbesondere scheint der Kryptomarkt aber auch für institutionelle Investoren, sprich also die Profis interessanter zu werden. So vermeldete zum Beispiel der Vermögensverwalter Grayscale, der auf Großanleger zielende Kryptogeldfonds betreibt, Rekordzuflüsse an Investorengeldern in den vergangenen Wochen. Eigenen Angaben zufolge halte man nach kräftigen Zukäufen inzwischen über 500.000 Bitcoin für den hauseigenen Fonds, derzeitiger Wert rund 8,5 Milliarden US-Dollar. (Mit Material von dpa) /

