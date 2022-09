Bitcoin-Kurs fällt unter 19.000 US-Dollar

Der Kurs des Bitcoins ist am Abend des Dienstags nach einer tagelangen Seitwärtsbewegung unter die Marke von 19.000 US-Dollar abgerutscht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung erreichte Daten der Plattform Coinmarketcap zufolge zwischenzeitlich mit knapp über 18.600 US-Dollar den tiefsten Stand seit Ende Juni. Zur Stunde liegt der Kurs bei leicht über 18.700 US-Dollar.

Nach dem Kursrutsch am Dienstag rückt nun beim Bitcoin das Mitte Juni erreichte Jahrestief bei knapp 17.593 Dollar in den Blick.

Schwung durch den Merge verpufft?

Auch bei anderen Kryptowährungen so es wenig rosig aus: Ethereum etwa verlor rund 10 Prozent an Wert und sackte auf knapp über 1500 US-Dollar ab. Zum Jahres-Tiefststand von unter 900 US-Dollar Mitte Juni ist allerdings noch einiges an Abstand. Das am gestrigen Dienstag begonnene Update für Ethereums Umstieg vom Mining zum Konsensverfahren Proof of Stake bracht Impulse am Kryptomarkt, die nun offenbar wieder verpuffen. So fiel auch die vor dem Merge erheblich gestiegene Währung Ethereum classic von über 41 US-Dollar auf etwas über 33 US-Dollar ab.

Am Markt wurde die Kursschwäche der Digitalwährungen mit der straffen Geldpolitik in den USA begründet. Die Notenbank Fed versucht, den starken Anstieg der Preise mit höheren Leitzinsen einzudämmen. Ebenfalls wird auch erwartet, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer morgigen Sitzung eine Zinserhöhung bekannt gibt. Beobachter rechnen mit einem Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten auf einen Leitzins von 1,25 Prozent.

Steigende Zinsen aber erhöhen die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren und sind deshalb in der Regel sehr nachteilig für risikoreiche Anlageklassen, zu denen Bitcoin und Co. wegen ihrer teils extremen Kursschwankungen zählen.

(axk)