Bitkom: Corona-Pandemie hat das Online-Weihnachtsshopping verstetigt

Die Corona-Pandemie hat dem Online-Shopping zur Weihnachtszeit zu einer breiteren Basis verholfen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Namen des Branchenverbands Bitkom hervor. Demnach bestellen in diesem Jahr 76 Prozent der Befragten Teile ihrer Weihnachtsgeschenke online.

Vor der Pandemie kauften 61 Prozent online Geschenke ein, im Dezember 2020 waren es bereits 70 Prozent und im Winter 2021 gaben 76 Prozent der Befragten an, dies zu tun. 22 Prozent erklärten, dass sie sich erst im Zuge der Corona-Pandemie an Online-Shopping gewöhnt haben und daher auch jetzt die Weihnachtsgeschenke online kaufen.

"Online einzukaufen ist für viele Menschen selbstverständlich geworden, insbesondere während der Pandemie. Das macht sich nun auch im Weihnachtsgeschäft bemerkbar", erklärt Bianka Kokott, Expertin für digitalen Handel beim Bitkom.

Keine Lust auf Gedränge

Während zu Beginn der Pandemie noch der Infektionsschutz Haupttreiber für ein vermehrtes Online-Shopping war – 2021 gaben das noch 71 Prozent der Befragten an, dieses Jahr nur noch 23 Prozent – möchten die Menschen nunmehr dem Gedränge in den Läden aus dem Weg gehen (62 Prozent) oder während des Einkaufs auch besser Preise vergleichen können (ebenfalls 62 Prozent). 34 Prozent shoppen online, da gesuchte Produkte im stationären Handel nicht zu finden seien, 31 Prozent gehen davon aus, dass die Preise online günstiger sind. 20 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen online leichter fällt, auf Geschenkideen zu kommen. Von den Befragten gaben 26 Prozent an, ihre Präsente sogar ausschließlich online zu ordern.

Die repräsentative Befragung wurde telefonisch unter 1.005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren durch Bitkom Research durchgeführt. Die Fragen lauteten: "Werden Sie dieses Jahr Weihnachtsgeschenke im Internet kaufen?" und "Warum kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke online?"

