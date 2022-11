Bitkom: Deutsche Wirtschaft sucht 137.000 IT-Fachkräfte

Der Mangel an IT-Fachkräften in der deutschen Wirtschaft hat sich laut Zahlen des Digitalverbands Bitkom weiter verschärft. Demnach sei die Zahl der offenen Stellen im vergangenen Jahr um knapp 43 Prozent auf 137.000 gestiegen. Damit sei die Lage am IT-Arbeitsmarkt noch angespannter als im Vor-Corona-Jahr 2019. Damals konnten dem Bitkom zufolge 124.000 offene Stellen für IT-Expertinnen und -Experten nicht besetzt werden. Die Coronapandemie hatte den Fachkräftemangel in den Jahren 2020 und 2021 leicht abgemildert. 2021 seien es etwa 96.000 offene Stellen gewesen.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

Bitkom-Präsident Achim Berg sprach am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen von einem strukturellen Fachkräftemangel auf dem IT-Arbeitsmarkt. "Der Mangel an IT-Experten macht den Unternehmen zunehmend zu schaffen und wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen." Berg verwies dabei auf die Tatsache, dass zahlreiche Fachkräfte aus der sogenannten Boomer-Generation in Rente gehen und gleichzeitig signifikant weniger junge Menschen mit IT-Qualifikationen auf den Arbeitsmarkt kommen.

Weniger Interesse am Studium

Zugleich sei auch das Interesse am Informatikstudium in Deutschland gesunken, beklagt der Lobbyverband. Im vergangenen Jahr hätten demnach nur rund 72.000 Menschen in Deutschland ein Informatik-Studium aufgenommen, 3.000 weniger als im Jahr 2020 und fast 6.000 weniger als 2019. Weniger als die Hälfte schlössen ihr Studium auch erfolgreich ab, 2021 seien das rund 31.000 Personen gewesen.

74 Prozent der vom Bitkom befragten Unternehmen sprächen klar von einem Fachkräfte-Mangel, nur 8 Prozent von einem ausreichenden Angebot an IT-Fachleuten. Über zwei Drittel rechneten mit einem sich in Zukunft weiter zuspitzenden Mangel. Insgesamt wurden 854 Unternehmen vom Bitkom befragt, laut Verband eine repräsentative Umfrage.

Fachleute aus Russland und Belarus anheuern

"Der Fachkräftemangel entwickelt sich zum Haupthindernis bei der digitalen Transformation", beklagte Berg. Er warb dafür, gezielt IT-Experten aus Russland und Belarus abzuwerben. Laut Bitkom-Umfrage sei gut ein Drittel (37 Prozent) der Unternehmen mit offenen IT-Stellen dazu bereit, IT-Fachkräfte aus Russland oder Belarus einstellen, sofern sie vorher eine behördliche Sicherheitsprüfung durchlaufen haben. Generell erwarteten 88 Prozent der Unternehmen von der Politik, die Fachkräfteeinwanderung stärker zu fördern und die Prozesse dafür zu beschleunigen.

Ebenfalls gaben 82 Prozent der Unternehmen an, dass ihnen die Einführung einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit helfen würde. 46 Prozent forderten auch Verbesserungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für Remote Work aus dem Ausland. Momentan werde das durch sozialversicherungs- und steuerrechtliche Vorgaben erschwert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

(axk)