Bitkom: Mobilfunk in Deutschland für Gelegenheitssurfer vergleichsweise günstig

Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom sind Tarife für Gelegenheits- und "Normalnutzer", die monatlich nur maximal 1 GByte oder 3 GByte Datenvolumen benötigen, vergleichsweise günstig. Deutschland belegte in diesen Kategorien jeweils den vierten Platz in einem internationalen Vergleich.

In einer Online-Pressekonferenz stellte der Bitkom die Ergebnisse einer Studie zum deutschen Mobilfunkmarkt vor. Darin wurden die Preise von deutschen Mobilfunkanbietern mit denen in neun europäischen Ländern sowie den USA und Japan miteinander verglichen.

Zero-Rating erschwert Vergleichbarkeit

Bei Verträgen mit 5, 10, 20 sowie 40 GByte maximalem Datenvolumen landete Deutschland im Mittelfeld, jeweils zweimal auf den Rängen 6 und 7. Unlimitierte Datenflatrates wurden hierbei nicht weiter beachtet, da sie laut Bitkom in Deutschland noch kaum verbreitet seien. Verträge mit hohem Datenvolumen, enthielten zudem oft Zusatzleistungen, wie die kritisierten Zero-Rating-Angebote. Diese gibt es so in anderen Ländern nicht, was die Vergleichbarkeit erschwert habe.

Eine weitere Besonderheit des deutschen Marktes sei die starke Konkurrenz im Einsteigerbereich, die durch eine hohe Zahl von Anbietern ohne eigenes Netz entstehe. Rund 20 Prozent der Mobilfunktarife bestünden mit diesen Anbietern, laut Bitkom so viel wie in keinem anderen Land Europas. Nutzer dieser günstigen Verträge seien zudem sehr wechselwillig.

Polen und Italien am günstigsten

Verglichen wurden die Tarife in Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden, Polen, Schweden, der Schweiz, Spanien, den USA und dem Vereinigten Königreich. Insgesamt waren Mobilfunkverträge in Polen und Italien am günstigsten, die Länder belegten in fünf von sechs Vergleichsgruppen die ersten beiden Plätze. Die USA und die Schweiz landeten im Vergleich am häufigsten auf den hinteren Rängen.

Laut Bitkom ist die Annahme, dass deutsche Mobilfunknutzer mehr bezahlen müssten als Nutzer im Ausland nicht pauschal korrekt. Dieses Vorurteil stammt laut Bitkom-Präsident Achim Berg noch aus der Zeit der hohen Roaming-Gebühren. Zudem würde der Hinweis bei kostenpflichtigen Rufnummern, dass Anrufe aus dem Mobilfunknetz teurer sind, ebenfalls zu dieser Einschätzung beitragen.

Für die Studie wurden Mobilfunktarife verglichen, die im August und September angeboten wurden und zu den sechs gebildeten Nutzerprofilen passten. Die Kosten wurden dabei auf eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten gerechnet. In Deutschland wurden die laut Bitkom elf größten Anbieter berücksichtigt. Im Durchschnitt werden in Deutschland pro Sim-Karte 74 Minuten monatlich telefoniert und rund 2,5 GByte Datenvolumen verbraucht.

Rangordnung nach jeweils günstigstem Tarif pro Profil Platzierung 1 GByte / 0 Inklusivminuten / 20 MBit/s Download 3 GByte / 150 Inklusivminuten / 20 MBit/s Download 5 GByte / 0 Inklusivminuten / 20 MBit/s Download 10 GByte / 0 Inklusivminuten / 200 MBit/s Download 20 GByte / 250 Inklusivminuten / 20 MBit/s Download 40 GByte / 250 Inklusivminuten / 200 MBit/s Download 1 Polen Polen Polen Polen Polen Italien 2 Italien Italien Spanien Italien Italien Polen 3 Spanien Vereinigtes Königreich Italien Frankreich Spanien Frankreich 4 Deutschland Deutschland Vereinigtes Königreich Schweden Frankreich Schweden 5 Finnland Schweden Frankreich Niederlande Vereinigtes Königreich Niederlande 6 Vereinigtes Königreich Spanien Deutschland Vereinigtes Königreich Schweden Deutschland 7 Niederlande Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland Japan 8 Schweden Frankreich Schweden Finnland Niederlande Vereinigtes Königreich 9 USA Finnland Japan Japan Finnland Finnland 10 Frankreich Schweiz Finnland Schweiz Japan Spanien 11 Japan USA USA USA USA Schweiz 12 Schweiz Japan Schweiz Spanien Schweiz USA Quelle: Bitkom

