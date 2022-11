"Bits & Böses": Der Erste-Hilfe-Kasten - Folge 2 des neuen Tech Crime Podcasts

Es hilft, wenn man sich schon vor einem Cyberangriff auf das Worst Case Szenario vorbereitet hat. In der zweiten Episode unseres Tech Crime Podcasts "Bits & Böses" kommen Celine Sturm von der Opferschutzorganisation Weißer Ring und Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen zu Wort. Sie geben Tipps, was man tun und an wen man sich wenden kann.

So rät Körber, dass man sich schon vor der ersten Anmeldung auf einer Social-Media-Plattform einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten zurechtlegt. Dann kann man im Ernstfall schnell alle Informationen finden, die man braucht, um entweder einen Phishing-Angriff zu erkennen, abzuwehren oder danach Schadensbegrenzung zu betreiben.

"Bits & Böses": Der neue Tech Crime Podcast auf heise online

Mit "Bits & Böses" wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können.

