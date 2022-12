"Bits & Böses": Die Schwachstelle Mensch - Folge 5 des neuen Tech Crime Podcasts

Die "Schwachstelle Mensch" ist oft das Einfallstor für Hacker und Cybererpresser. Darum ist es vielen Menschen auch peinlich, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Sie waren ja quasi selbst schuld, weil das Passwort so einfach war oder weil sie auf die Masche reingefallen sind. So etwas absurdes würde niemand denken, wenn es sich um den Einbruch in ein Haus handeln würde. „Kein Wunder, wenn Du nur ein Schloss in der Tür hast“ oder „Selbst schuld, wenn Deine Fenster nicht vergittert sind“ würde niemand sagen.

Beraterinnen der Verbrauchzentrale und des Weißen Rings hören diesen Satz oft von Phishing-Opfern: Ich war ja selbst schuld. Dabei kann es jeden treffen und Schuld sind immer die Täter, nicht die Opfer.

Mit "Bits & Böses" wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich und ihre Social-Media-Accounts gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können.

"Bits & Böses":

