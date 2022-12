"Bits & Böses": Die Suche nach den Tätern, Folge 4 des neuen Tech-Crime-Podcasts

Wenn in meine Wohnung eingebrochen wird, rufe ich die Polizei und erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Auch wenn die Chance, meine Sachen jemals wiederzusehen eher gering sein mag. Aber wenn mir ein Instagram-Konto gestohlen wird? Die Täter findet die Polizei doch sicher nicht.

Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Henschel der beim Landeskriminalamt Niedersachsen für den Bereich „Prävention Cybercrime“ zuständig ist, erzählt in der vierten Folge von „Bits & Böses – dem Tech-Crime-Podcast von heise online“ wie und wo man am besten Anzeige gegen Internet-Verbrecher erstattet und was danach mit dieser Anzeige passiert. Denn selbst wenn die Täter nicht gefasst werden, schützt man sich mit einer Anzeige selbst vor den Konsequenzen, sollten die eigenen Daten von den Angreifern missbraucht werden. Und hin und wieder gibt es dann doch auch Erfolgserlebnisse.

Mit "Bits & Böses" wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich und ihre Social-Media-Accounts gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können.

