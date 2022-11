Bits & Böses: Fisch im Netz - Folge 1 des neuen Tech Crime Podcasts

In der ersten Episode "Fisch im Netz" stellen wir Sandra vor. Sie ist eine olympische Schwimmerin und nutzt ihren Instagram-Account nicht nur privat, sondern auch als Bühne für ihren Sport und Sponsoren. Und genau auf diesen Account hatten es Internet-Betrüger abgesehen.

Sandra erzählt, wie sich die Erpresser zunächst als Instagram-Support ausgeben, ihr Vertrauen erschleichen und ihre Arglosigkeit ausnutzen. So oder so ähnlich gehen Betrüger tagtäglich in den verschiedenen sozialen Medien vor – und Sandras Fall ist ein Paradebeispiel für die Maschen der Angreifer.

"Bits & Böses": Der neue Tech Crime Podcast auf heise online

Mit "Bits & Böses" wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können.

