"Bits & Böses": Im Darknet - Folge 6 des Tech Crime Podcasts

Wir haben in den letzten Wochen viel gehört über Erpressung mit gekaperten Social Media Accounts, Daten- und Identitätsdiebstahl. Aber was machen Cybergangster mit den erbeuteten Informationen? Früher ging es bei Diebstahl und Erpressung eigentlich in erster Linie um wertvolle Gegenstände oder Geld. Heute reichen manchmal schon ein paar persönliche Daten, um die Verbrecher reich zu machen. Denn Daten, wie die aus Sandras Instagram-Account, lassen sich verkaufen und missbrauchen, um andere Straftaten zu begehen.

Martin Frost hat jahrelang unter anderem mit dem Verkauf solcher Daten eine Menge Geld verdient. Er betrieb unter dem Decknamen „The One“ mit zwei Mittätern den weltweit zweitgrößten Darknet-Marktplatz, den Wall Street Market, so eine Art eBay für Verbrecher. Im Finale der ersten Staffel unseres Tech Crime Podcasts erzählt Frost von seinem steilen Aufstieg und tiefen Fall im Darknet und wie man sich vor den Betrügern, die einst seine Kunden waren, schützen kann.

Mit "Bits & Böses" wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie sich und ihre Social-Media-Accounts gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können.

Dies ist die letzte Folge der ersten Staffel. Feedback und Themenvorschläge für die zweite Staffel nehmen wir gern per E-Mail entgegen. (igr)