Bits & Currywurst mit betterCode() PHP 8 kombinieren und Geld sparen

Die Betreiber der PHP.RUHR-Konferenz und heise Developer sind erneut eine Partnerschaft eingegangen. Bereits im vergangenen Jahr war der Online-Channel der Heise Medien in die mehrtägige PHP.RUHR-Konferenz konzeptionell involviert. Entwicklerinnen und Entwickler können von dieser Zusammenarbeit nun erneut profitieren. Denn das Ergebnis ist ein Kombinationsangebot für die Teilnahmen an der diesjährigen Sonderausgabe von Bits & Currywurst am 5. November sowie an der betterCode() PHP 8 am 26. November 2020.

In diesem Jahr findet die mehrtägige PHP-Veranstaltung nicht wie gewöhnlich in der Signal Iduna Arena in Dortmund statt. Stattdessen richten die Betreiber eine Hybridausgabe der Networking-Veranstaltung "Bits & Currywurst" aus, die schon früher immer am Abend auf die Entwicklerkonferenz folgte. Hybrid meint in diesem Zusammenhang, dass es eine limitierte Anzahl Tickets (für 100 Euro exkl. MwSt.) für die Veranstaltung vor Ort in der Warsteiner Music Hall geben wird.

Themenschwerpunkte des um 15 Uhr startenden Events sind unter anderem Data Driven Commerce sowie der Einfluss der Finanztechnologie auf E-Commerce. "On Top" gibt es in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion von und mit dem Blogger und Journalisten Sascha Lobo.

Das Online-Event: betterCode() PHP 8

Entwicklerinnen und Entwickler, die an PHP interessiert sind, bekommen nun die Chance sich durch die Partnerschaft mit heise Developer trotzdem auf dem Laufenden zu halten. Denn am 26. November 2020 wird es eine Online-Konferenz zur dann aktuellen achten Hauptversion der Programmiersprache geben, die aller Wahrscheinlichkeit nach an dem Tag freigegeben wird.

In Kooperation mit den Experten von thePHP.cc hat heise Developer ein Programm zusammengestellt, das Interessierte über die Neuerungen von PHP 8 und den aktuellen Stand der Entwicklung Informationen soll. Experten wie Nikita Popov (JetBrains), Sebastian Bergmann, Arne Blankerts, Stefan Priebsch (alle thePHP.cc), Benjamin Eberlei (Tideways) und PHP-Release-Managerin Sara Golemon (MongoDB) geben Einblicke in die neuen Features und zeigen, wie die Migration in der Praxis gelingt.

Das Titel der Vorträge lesen sich wie folgt:

Tracing JIT in PHP 8

Nukleare Abrüstung dank typsicherem PHP

Metadaten in PHP 8: Sprachfeature statt Docblocks-Hacks

Alles neu macht der Herbst: Die Infrastruktur modernisieren

Migration: Den Code fit machen

PHP: How the Sausage Is Made

Abschließendes Speaker-Panel

Angebot für Developer

Beide Veranstaltungen sind auf den Konferenz-Websites (Bits & Currywurst, betterCode() PHP 8) einzeln zu buchen. Wer aber Interesse an beiden Events hat, kann bei der Buchung von einem Rabatt von ungefähr 30 Euro profitieren. Die Kombi-Buchung erfolgt über Bits & Currywurst.

(mdo)