Bitte anstellen: Version 2.0.0 der Multiplexer-Alternative pueue ist erschienen

Mit Version 2.0.0 ist das zweite Stable Release des Kommandozeilen-Task-Management-Tools pueue erhältlich. Laut Entwickler Arne Beer war die neue Major notwendig, da beim Ausbügeln von Unstimmigkeiten von Designentscheidungen in der Version 1.0.0 einige bahnbrechende Veränderungen nötig waren. Diese Änderungen betrafen die internen APIs, die Datenstruktur, die Schnittstellen für die Kommandozeile und die Konfigurationsdateien des Projekts.

pueue ist ein in Rust programmiertes CLI-Tool zur Verwaltung von langlaufenden Shell-Befehlen. Im Hintergrund führt ein Daemon die Shell-Befehle nacheinander im Hintergrund aus, sodass die Shell auch bei längeren Befehlen parallel weiter benutzt werden kann.

Das aktuelle Update von pueue enthält viele neue Funktionen und einige wichtige Änderungen. Hinzugekommen sind Autovervollständigungshinweise, drei Subbefehl-Aliase, die neuen Parameter --group und --lines , Benachrichtigungen für Gruppenereignisse und ein neues Konfigurationssystem, das die alte, systemweite Konfigurationsdatei ablöst. Wichtige Änderungen der neuen Version sind die Zusammenführung der stderr - und stdout -Dateien in ein gemeinsames File und neue Subbefehle zum Hinzufügen und Entfernen bei der Gruppierung. Gruppen müssen nun auch nicht mehr über eine Konfigurationsdatei eingerichtet werden, sondern werden über die Kommandozeile bearbeitet, erstellt oder gelöscht.

Aufgereiht, nicht parallel

Von Terminal-Multiplexern wie tmux oder Screen unterscheidet sich pueue dadurch, dass die Befehle aufgereiht werden, statt direkt in mehreren Terminals parallel gestartet zu werden. Dabei können Nutzer selbst festlegen, wie viele Tasks gleichzeitig laufen sollen. Außerdem ist ein Pausieren und Wiederaufnahme von Aufgaben möglich, sowie das Betrachten aller aktuellen und wartenden Tasks in einer Aufgabenübersicht. In einem Szenario, in dem großen Mengen an Daten entpackt und in verschiedene Directories verschoben werden müssen, enden Anwender nicht mit 10 oder mehr offenen Terminals und einer überforderten Festplatte.

pueue ist nicht an ein bestimmtes Terminal gebunden und daher können die Aufgaben an jedem Terminal der gleichen Maschine kontrolliert werden. Der Daemon bearbeitet die Warteschlange selbstständig weiter, auch wenn keine aktive SSH-Sitzung mehr besteht. Zurzeit stehen stabile Releases für Linux und Windows zur Verfügung und eine nutzbare, wenn auch rudimentäre, macOS Version. Mehr Informationen zu Version 2.0.0 finden sich hier.

(pst)