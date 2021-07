"Black Widow": VIP-Zugang auf Disney+ setzte 60 Millionen US-Dollar um

In den USA hat der Marvel-Film "Black Widow" den erfolgreichsten Kinostart der Pandemie-Zeit hingelegt. Nach Angaben von Disney spielte der Actionfilm in seinen ersten drei Tagen 80 Millionen US-Dollar in US-Kinos ein, das sind zehn Millionen mehr als der bisherige Spitzenreiter "F9", der im gleichen Zeitraum 70 Millionen US-Dollar in den USA umsetzte. Auf Disney+ spielte er außerdem 60 Millionen US-Dollar ein.

Zu den 80 Millionen Dollar aus den US-Kinos kommen laut Disney 78 Millionen Dollar aus internationalen Ticket-Verkäufen. Mehrere Kinoketten hatten sich geweigert, "Black Widow" auszustrahlen. Hintergrund ist die gleichzeitige Veröffentlichung des Films beim Streaming-Dienst Disney+.

"Bedauerlicherweise wurden seitens der Filmverleiher die Konditionen und Einsatzbedingungen für einige Filme in erheblichem Umfang und einseitig zu Lasten der Kinos verändert", schrieb das Kinounternehmen Kinopolis auf Facebook. "Um auch zukünftig qualitativ hochwertiges Kino zu fairen Preisen anbieten zu können, müssen wir daher leider – allen Einigungsversuchen zum Trotz – schweren Herzens auf den Einsatz von 'Black Widow' verzichten."

Trailer zu "Black Widow"

60 Millionen über Disney+

Die nun von Disney veröffentlichten Zahlen zeigen aber auch, dass sich der gleichzeitige Release von Filmen über den Streaming-Dienst Disney+ für das Unternehmen lohnt. Demnach hat "Black Widow" 60 Millionen US-Dollar über Disney+ eingespielt. Zu sehen war der Actionstreifen dort nur über einen sogenannten "VIP-Zugang", der zusätzlich zu den Abo-Gebühren gekauft werden muss. Ein solcher VIP-Zugang kostet 22 Euro. Dazu muss man ein Abonnement von Disney+ halten, das monatlich 9 Euro kostet.

Es ist das erste Mal, dass Disney Zahlen zu den VIP-Käufen auf Disney+ genannt hat – Vergleiche mit vorherigen Filmen sind also nicht möglich. Bisher wurden unter anderem "Mulan" und "Raya und der letzte Drache" mit Zusatzkosten auf Disney+ veröffentlicht. Erst drei Monate nach der Erstveröffentlichung sind solche VIP-Filme ohne zusätzliche Zahlung im Abonnement sichtbar.

(dahe)