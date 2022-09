Blaue und Goldene Stunde: Die Bilder der Woche (KW 35)

Im Sommer kann die Kamera tagsüber ruhig in der Fototasche bleiben, ihren großen Auftritt hat sie hier vielmehr in den Randzeiten während der morgendlichen und abendlichen Dämmerung. Hier folgen Goldene und Blaue Stunde direkt aufeinander und tauchen eine Landschaft oder Szene in besonders emotionale Lichtstimmungen.

Je nach Zeit und Bewölkung hat Tageslicht unterschiedliche Farbtemperaturen. Physikalisch betrachtet erreicht Blau zwar die höchsten Werte. Doch liegt Cyanblau, das an das Blau an einem frostigen Wintertag erinnert, am Gefrierpunkt des emotionalen Farbthermometers. Nicht umsonst ist Blau auch die Farbe der kalten Jahreszeit.

Die Goldene Stunde sorgt für satte Rot-, Orange- und Gelbtöne und damit für wohlige Wärme. Das beweist FoThorsten mit seiner Aufnahme "Abendbrot" mit grasenden Schafen am Deich und auch Jörg Franzens "Im Stoppeldschungel" lebt von dem harmonischen Zusammenspiel der verschiedenen Goldtöne. Die Blaue Stunde bringt dagegen die kühleren und beruhigenden Blautöne zur Geltung – eindrucksvoll eingefangen von Tino Weigelt in seiner Aufnahme "Neues Entdecken" und "Ahoi" von .ChristianN..

Alle Bilder des Tages zeigt unsere Fotostrecke in der Zusammenfassung.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 35) (7 Bilder) Geplant und doch mit Überraschung. Tino Weigelt hat sein Bild des Tages während seines Ostseeurlaubs mit Familie aufgenommen. Er hatte sich vorgenommen, dort ein solches Bild aufzunehmen. "Als ich das Bild ohne Kinder fertig hatte, meinten Sie, das Sie auch auf das Bild wollen.

Ich dachte mir: Das wird nichts, da sie 30 Sekunden still halten müssen, aber sie haben sich echt Mühe gegeben und so konnte ich ein noch schöneres Bild mit nach Hause nehmen. Dass die Farben der Kleidung zum Gesamtbild passt, war Zufall und ist mir erst durch die Kommentare im Forum klar geworden", schreibt er c't Fotografie.





(Bild: Tino Weigelt)

(ssi)