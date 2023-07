Blendle stoppt Micropayment-Dienst für Journalismus in Deutschland

Unter dem Betreff "Blendle stoppt in Deutschland" hat das gleichnamige Unternehmen am 26. Juli 2023 seine Nutzer über die Einstellung des Dienstes informiert. Nur noch bis zum 8. September 2023 wird das Angebot aufrechterhalten. Danach "verabschieden wir uns leider von unserer Filiale in Deutschland", schreibt Blendle. Das Angebot bleibt also offenbar in anderen Regionen wie dem Heimatmarkt von Blendle, den Niederlanden, prinzipiell bestehen.

Seit 2015 hatte der Dienst es deutschen Nutzern ermöglicht, kostenpflichtige Artikel von Zeitungen und Zeitschriften im Einzelabruf zu bezahlen. Dazu hatte eine eigene Redaktion auch einen täglichen Newsletter erstellt, der Artikel aus verschiedenen Themenbereichen empfahl. Die Beiträge waren dann, je nach Länge und Medium, oft zu Kosten von unter einem Euro abrufbar. Dafür bot Blendle auch die Möglichkeit ein Guthaben einzuzahlen, sodass man sich beispielsweise ein monatliches Budget für die Micropayments setzen konnte.

Micropayments in den Niederlanden schon länger beendet

In den Niederlanden wurden diese Einzelabrufe bereits 2019 abgeschafft, Blendle wollte sich dort auf ein Abomodell konzentrieren. 2020 wurde das Unternehmen dann vom französischen Konkurrenten Cafeyn übernommen, der über seine Abos auch viele internationale Medien anbietet. Nun kommt für Deutschland, wo bis zuletzt Micropayments verfügbar waren, das Aus.

In seiner Mail empfiehlt Blendle den Wechsel zum Anbieter Readly, der allerdings ebenfalls nur ein monatliches Abo als eine Art Flatrate für Journalismus anbietet. Das kostet dann nach dem ersten Monat für 99 Cent 11,99 Euro im Monat. Um den bisherigen Kunden den Umstieg schmackhaft zu machen, schickt Blendle auch einen Gutscheincode für zwei Monate kostenlose Nutzung von Readly mit.

(nie)