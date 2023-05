Blick durchs Periskop: Erste Vorhersagen für das iPhone 16 Pro

Neue Gerüchte über Apples Pläne für die Weiterentwicklung der Kamera im iPhone könnten manche Kaufentscheidung in diesem Herbst beeinflussen. Aus Kreisen der Zulieferfirmen in China ist nämlich zu hören, dass die lange erwartete Periskoplinse für besseren optischen Zoom zwar im iPhone 15 nur im teuersten Modell stecken soll. In der darauffolgenden Generation im Jahr 2024 könnte sie aber auch im kleineren Pro-Modell eingebaut sein.

Dies behauptet aktuell Ming-Chi Kuo von TF International Securities in Taiwan in einem Post auf Medium. Der Analyst mit Schwerpunkt auf Apple und anderen Technologieunternehmen schreibt in einem neuen Ausblick, dass das Display des iPhone 16 Pro größer sein soll als das der 6,1-Zoll-Pro-Modelle des iPhone 14 Pro und des bevorstehenden iPhone 15 Pro. Ähnliche Spekulationen waren bereits vor einigen Tagen aufgetaucht. Auf diese Weise habe Apple genügend Innenraum für eine Periskop-Kamera und könnte diese auch im kleineren und günstigeren der beiden Pro-Modelle einbauen.

Alleinstellungsmerkmal im iPhone 15 Pro Max

Für dieses Jahr erwartet Kuo weiterhin, dass Apple im Herbst ein iPhone 15 Pro Max vorstellen wird, das erstmals ein solches Kameramodul vorhält. Allerdings gebe es die Periskopkamera nur im größeren Pro-Max-Modell, das mit 6,7-Zoll-Display nicht jedermanns Geschmack ist und überdies auch mehr kostet. Zuvor hatte bereits ein anderer Leaker mitgeteilt, dass es die Periskopkamera dieses Jahr nur im Pro Max geben soll.

Periskop-Kameras verwenden ein Prisma und ermöglichen es dadurch, die optischen Zoom-Fähigkeiten eines Smartphones zu erhöhen, ohne dass die Kamera weit aus dem Gehäuse ragt oder das Gerät deutlich dicker ausfällt. Beim optischen Zoom ist beim iPhone derzeit bei maximal dreifacher Vergrößerung Schluss. Fabrikate anderer Hersteller bieten hier teils deutlich mehr. Auf der Wunschliste vieler iPhone-Fotografen steht eine dahin gehend verbesserte Kamera deshalb weit oben.

Die Vorstellung des iPhone 15 wird für den Herbst erwartet. Apple lässt für gewöhnlich vorab nicht durchblicken, ob es beim traditionellen Zeitplan bleibt. Über kommende Produkte erteilt das Unternehmen grundsätzlich keine Auskünfte.

