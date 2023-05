Blickfang durch Farbe: Die Bilder der Woche (KW 20)

Es muss nicht immer das schwarze Schaf sein, manchmal ist es auch die weiße Tulpe im vorrangig rot blühenden Feld. Die helle Blüte gibt einen Moment zum Aufatmen inmitten der intensiv leuchtenden Blumenpracht. Das Bild vom vergangenen Samstag nennt Galeriefotograf Fenchi81 daher recht passend „Außer der Reihe“.

Kleine und große Models

Farbe betont in manchen Fällen Details. So ist das Auge des Flussregenpfeifers, den Carl-Peter Herbolzheimer aus dem parkenden Auto heraus ganz aus der Nähe fotografieren konnte, leuchtend orange umrandet. Durch den intensiven Ausdruck erscheint der Vogel so, als suche er den Blickkontakt und als würde er den Betrachter forschend anschauen.

Manche Vögel besitzen so leuchtende Federn, dass sie selbst zum Schauspiel werden. Doch die beiden Exemplare auf unserem Bild am Sonntag lieferten dem Fotografen auch noch ein gehöriges Spektakel. Peter Engel berichtet: „Ich saß in meiner Ansitzhütte, vor die ich ein riesiges Vogelplanschbecken gebaut habe. Da ist eigentlich immer gut Betrieb mit Vögeln, die zum Baden, Trinken oder zum Futtern kommen. Hier kamen der Erlenzeisig und die Goldammer gleichzeitig an und dem Erlenzeisig hat es scheinbar nicht gepasst, dass er nicht alleine am Futter ist.“

Andreas Joachim Lins fotografiert dagegen lieber Menschen. Mit Model Virgina Hinz testete er bei einem Shooting im Berggarten Hannover, wie unterschiedliche Perücken im Kontrast zu den überquellenden Blüten der Obst- und Ziergehölze wirken. Es wurde dunkle Kleidung gewählt, damit sie nicht ablenkt. Das rote Haar scheint, wie auch der Bildtitel „Everything burns“ ausdrückt, zu brennen.

Wenn der Himmel leuchtet

Doch nicht immer leuchtet es nur unten am Boden, auch der Himmel strahlt bei besonderen Gegebenheiten. Die bekannteste Erscheinung in unseren Breitengraden sind sicher Sonnenauf- und -untergang. Noch bunter zeigen sich Polarlichter, die wir gewöhnlich nur aus dem hohen Norden kennen und die meist mit einer entsprechend aufwendigen Reise verbunden ist. Unser Galeriefotograf F. Neuber konnte die farbigen Lichter jedoch in Deutschland über Mecklenburg-Vorpommern einfangen:

„Zur Idee kann ich sagen, dass ich durch die App „Aurora“ die Vorhersagen zum Polarlicht genau beobachte. An diesem Tag, dem 23.04. war es wieder so weit: Der KP-Index lag bei über acht und damit war die Wahrscheinlichkeit der Sichtung sehr hoch. Das Besondere diesmal war, dass das Polarlicht in allen Richtungen auftrat und nicht nur in Richtung Norden.

Also Kameras aufgebaut und gegen 20:45 Uhr ging es dann los – bis etwa 23:40 Uhr. Für die Aufnahme nutzte ich meine Nikon D4 und das Tamron SP 15-30 mm f2,8 Di VC USD G2. Die Einstellungen für die Aufnahme waren: 15 mm | ISO 5000 | f/2.8 | 8 s. Die Auswahl auf das Foto für die Veröffentlichung fiel aufgrund der Zweifarbigkeit, die in unsern Breiten nicht so häufig auftritt.

Geschichte am Rande: Eigentlich wolle ich zum Strand an die Ostsee fahren, da es aber Sonntag war und ich Montag wieder früh arbeiten wollte, wurde der Aufnahmeort nur meine Terrasse mit Wiese und Scheune.“

Alle Bilder dieser Woche haben wir in unserer Galerie noch einmal für Sie zusammengefasst.

