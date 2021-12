Blue Origin fliegt Alan Shepards Tochter und fünf weitere Touristen ins All

Die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, ein TV-Moderator und vier weitere Passagiere haben einen Kurz-Ausflug in den Weltraum unternommen. Transportiert wurden sie am Samstag vom Raketensystem "New Shepard" der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Start und Landung des rund zehnminütigen Fluges fanden im Westen des US-Bundesstaates Texas statt.

Die 74-jährige Laura Shepard Churchley, Tochter des 1961 als NASA-Astronauten ins All geflogenen Alan Shepard und gleichzeitig Namensgeber der Rakete, sowie der 50-jährige TV-Moderator und ehemalige Profi-Footballspieler Michael Strahan waren Ehrengäste der Firma. Die anderen vier Passagiere hatten für ihre Tickets bezahlt: Raumfahrtingenieur Dylan Taylor, Investor Evan Dick und Technologie-Unternehmer Lane Bess sowie dessen Sohn Cameron. Wie viel sie jeweils für ihr Ticket bezahlten, teilte Blue Origin nicht mit.

Der dritte bemannte Weltraumflug der Rakete von Blue Origin war der erste Ausflug mit sechs Personen in der Kapsel am Kopf der New Shepard. Bei den ersten beiden Weltraumausflügen wurden jeweils vier Touristen kurz in die Schwerelosigkeit transportiert, als zunächst Firmengründer Jeff Bezos selbst und danach unter anderem der als "Captain Kirk" bekannte Schauspieler William Shatner aus der Raumschiff-Enterprise-Serie mitgeflogen waren.

Die sechs waren an Bord der Mission NS-19, bei der die Rakete nach rund drei Minuten nach dem Start die Schwerelosigkeit erreicht und sich die Kapsel löste. Diese blieb wie bei den vorherigen Missionen ein paar Minuten lang mit 107 Kilometern knapp höher als die international anerkannte Grenze zum Weltraum (Kármán-Linie, 100 km über dem Meeresspiegel). Die Rakete flog sofort zurück und landete bereits etwa siebeneinhalb Minuten nach dem Start wieder auf der Erde. Die Kapsel fiel wenige Minuten später per Fallschirm in die texanische Wüste zurück. (mit Material der dpa) /

(fds)