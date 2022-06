Bluetooth LE Audio: Neuer Broadcast-Modus wird vor Einführung noch mal umbenannt

Die Bluetooth-Dachorganisation Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat ihre neue Marke "Auracast Broadcast Audio" vorgestellt. Die kommende, auf Bluetooth-Technologie basierende Funktion für die Audioübertragung war bisher als Audio Sharing bekannt.

Mit Auracast Broadcast Audio kann ein Audiosender – beispielsweise ein Smartphone, ein Laptop, ein Fernseher oder eine Beschallungsanlage – Audiosignale an eine unbegrenzte Anzahl von Bluetooth-Audioempfängern in der Nähe übertragen. Dies können Lautsprecher, Kopfhörer oder Hörgeräte sein.

Die SIG hatte auf der CES 2020 bekannt gegeben, ihrer in die Jahre gekommenen – künftig als „Classic Audio“ bezeichneten – Audio-Architektur eine neue Bluetooth-Audio-Generation namens „LE Audio“ an die Seite zu stellen. Durch Corona gab es dann jedoch einige Verzögerungen bei der Entwicklung, die nun endlich vor ihrem Abschluss stehen soll.

Hörbarkeit

Die Broadcasting-Funktion ist ein Teil der neuen Architektur. Darüber können Nutzer andere einladen, an ihrem Audioerlebnis teilzuhaben. Ein Beispiel: Ein Nutzer hört über kabellose Kopfhörer einen Song oder Film auf seinem Smartphone, Tablet oder Laptop. Mit ihren eigenen Auracast-fähigen Kopfhörern oder Hörgeräten sind Familienmitglieder oder Freunde dann in der Lage, diesen Ton mitzuhören.

Stummgeschaltete Fernsehgeräte an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Sporthallen, Restaurants und Wartezimmern werden wiederum in der Lage sein, Audio zu übertragen, das jeder Besucher mit einem Auracast-fähigen Bluetooth-Kopfhörer oder Hörgerät empfangen kann. Damit sollen Menschen Displays und Fernseher in öffentlichen Räumen in vollem Umfang genießen können. Auracast fungiert in diesem Fall gleichfalls als Technologie für die nächste Generation unterstützender Hörsysteme (ALS).

Sichtbarkeit

Das Auracast-Symbol soll nach Willen der Bluetooth-Hüter (neben dem bekannten Bluetooth-Symbol) nicht nur auf Produktverpackungen auftauchen, sondern auch an in Veranstaltungsstätten, die die Broadcasting-Technik einsetzen. Dazu, wann erste Geräte mit Aurocast verfügbar sein werden, äußerte sich die Bluetooth SIG bislang noch nicht. (nij)