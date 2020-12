Boeing 737 Max hebt nach Zwangspause wieder ab

Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot ist wieder eine Maschine vom Typ Boeing 737 Max mit Passagieren an Bord zu einem regulären Linienflug gestartet. Medienberichten zufolge absolvierte die brasilianische Fluggesellschaft Gol am Mittwoch einen ersten Inlandsflug mit dem Flugzeug. Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, die 737 Max ab Mittwoch wieder auf Inlandsverbindungen ab Sao Paolo einzusetzen. Bis Ende Dezember will Gol demnach seine sieben Maschinen des Typs alle wieder in den regulären Flugbetrieb aufnehmen.

Zwei Abstürze

Die Maschinen dieses Flugzeugtyps waren im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Im Oktober 2018 war eine 737 Max der indonesischen Airline Lion Air abgestürzt; fünf Monate später verunglückte eine Maschine der Ethiopian Airlines unter vergleichbaren Umständen. Die Bilanz: insgesamt 346 Tote. Nach einem weltweiten Flugverbot für den Typ und lang andauernden Untersuchungen wurden ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm und weitere technische Mängel als Unfallursachen ausgemacht.

Nach einer Reihe technischer Veränderungen und Nachbesserungen an der Software hatten zuletzt die US-Luftfahrtbehörde FAA und die brasilianische Luftverkehrsaufsicht ANAC den erneuten Einsatz der Boeing 737 Max genehmigt. Rund 140 Piloten seien in den USA auf den modifizierten Flugzeugtyp geschult worden, wie Gol mitteilte. Vor dem ersten kommerziellen Flug hatte Gol eine Reihe von Testflügen durchgeführt.

"Wir freuen uns über die Rückkehr der Boeing 737 Max in unsere Flotte. Sie gehört zu den effizientesten Flugzeugen in der Geschichte der Luftfahrt und ist das einzige Flugzeug, das ein vollständiges Rezertifizierungsverfahren durchlaufen hat und damit ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet", sagte der Präsident von Gol, Paulo Kakinoff.

Wiederinbetriebnahme weltweit

Auch in anderen Ländern bereiten die Airlines die Wiederinbetriebnahme des umstrittenen Flugzeugtyps vor. Anfang Dezember hat American Airlines einen öffentlichen Testflug mit 90 Medienvertreter an Bord durchgeführt. Die größte US-Fluggesellschaft will ab dem 29. Dezember wieder reguläre Flüge mit der 737 Max anbieten. Zu Beginn des Flugverbots hatte American 25 Passagiermaschinen des Typs in der Flotte.

In Europa ist die 737 Max noch nicht wieder in der Luft, allerdings hat die europäische Luftfahrtbehörde EASA zuletzt schon ihre Zustimmung angezeigt. Zudem steht die Wiederzulassung durch die nationalen Luftfahrtbehörden noch aus. Dessen ungeachtet hat der europäische Low-Cost-Carrier Ryanair Anfang Dezember einen Auftrag für bis zu 75 weitere 737 Max unterschrieben. Damit wächst der Bestellzettel von Ryanair auf 210 Maschinen dieses Typs. (Mit Material der dpa) /

