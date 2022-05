Boeings Starliner: Zweiter unbemannter Testflug für 19. Mai angesetzt

Boeings Raumkapsel Starliner soll am 19. Mai zum zweiten Mal Richtung ISS starten und die Internationale Raumstation diesmal auch erreichen. Das teilte die NASA jetzt mit und am gestrigen Mittwoch wurde das Raumschiff Richtung Startkomplex auf der Cape Canaveral Space Force Station transportiert. Dabei ist ein Stück Fensterschutz abgefallen, wie Livebilder des Transports zeigen, was aber kein Problem sei. Sollte der angesetzte Flug tatsächlich noch im Mai klappen, wäre damit zumindest der letzte Zeitplan eingehalten worden. Aber selbst wenn ab jetzt alles rund läuft, würde der Starliner mit jahrelanger Verspätung einsatzbereit werden.

Boeings Raumschiff hatte seinen unbemannten Jungfernflug Ende Dezember 2019. Der war damals zwar nicht ganz gescheitert, aber bis zur ISS war der Starliner nach einer Fehlsteuerung nicht gekommen. Die Raumkapsel konnte danach sicher wieder gelandet werden, der Flug soll deswegen aber wiederholt werden. Nach einigen Verzögerungen – unter anderem aufgrund des missglückten ISS-Andockmanövers des russischen Forschungsmoduls Nauka – war dieser Start dann für den 3. August angesetzt worden. Weil aus dem Antriebssystem der Kapsel unerwartete Anzeigen zu Ventilzuständen geliefert wurden, war dieser Start dann aber in letzter Minute abgesagt worden – Boeing hatte die Feuchtigkeit für die Probleme verantwortlich gemacht. Die ausführliche Analyse und die Vorbereitung des neuerlichen Versuchs sind nun abgeschlossen.

Der Starliner wurde jetzt auf die Rakete des Typs Atlas V gesetzt, die ihn in zwei Wochen ins All bringen soll. Noch einmal ohne Besatzung soll sie dann 24 Stunden später die ISS erreichen, dort andocken und mehrere Hundert Kilo Nutzlast mitbringen. Fünf bis zehn Tage später soll sie zur Erde zurückkehren. Wenn das alles funktioniert, wird es der letzte unbemannte Flug der Raumkapsel gewesen sein, danach sollen dann auch erstmals Menschen mitfliegen. Der US-Weltraumagentur NASA stünden dann zwei private Möglichkeiten zur Verfügung, Menschen in den Weltraum und zur ISS fliegen zu können. Der Konkurrent SpaceX macht das mit den eigenen Crew Dragons bereits seit Längerem regelmäßig.

(mho)