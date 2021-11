Börsengang: Elektroauto-Hersteller Rivian erlöst rund 12 Milliarden US-Dollar

Der US-Elektroauto-Hersteller und Tesla-Konkurrent Rivian Automotive platziert für seinen Börsengang an der New Yorker Börse insgesamt 153 Millionen Anteilsscheine zu je 78 Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies ist der bisher größte Börsengang 2021. 11,9 Milliarden US-Dollar, etwa 10,3 Milliarden Euro, bringt dem Unternehmen der Gang an die Börse ein. Rivian hat damit einen Börsenwert von 75,4 Milliarden Dollar erreicht, angepeilt war noch in der vergangenen Woche eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar.

Mit der neuen Bewertung ist Rivian mehr wert als etwa der deutsche Automobilkonzern BMW, der zuletzt einen Börsenwert von etwa 68,3 Milliarden Dollar erzielte. Im Gegensatz zu BMW und dem direkten Rivalen Tesla steht das 2009 im kalifornischen Irvine gegründete Unternehmen aber noch am Anfang.

Erst im September startete Rivian, das sich auf Trucks mit Elektroantrieb spezialisiert hat, die Serienproduktion des Elektro-Pickups R1T. Die ersten Fahrzeuge sollen im Oktober an Kunden ausgeliefert worden sein: 156 Stück, berichtet das Handelsblatt. Damit ist Rivian seinem Konkurrenten Tesla mit seinem Cybertruck zuvorgekommen, der noch auf sich warten lässt und 2022 ausgeliefert werden soll. 180 R1T seien im Oktober produziert worden, bis zum Jahresende sollen es 1200 werden. Zusätzlich hat Rivian das SUV R1S im Programm. Davon sollen noch in diesem Jahr 25 Fahrzeuge hergestellt werden. Etwa 9000 Mitarbeiter arbeiten an den Elektroautos an zwei Standorten.

Unterstützung erhält Rivian von Amazon und Ford. Der Online-Händler Amazon hält 20 Prozent der Anteile am Unternehmen und hat selbst 100.000 Elektro-Lieferwagen bei Rivian bestellt. Davon sollen 2022 die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden, testweise sind sie schon auf den Straßen von San Francisco zu sehen. Ford hält 12 Prozent Anteile an Rivian.

Eine letzte Finanzspritze in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar gab es im Juli 2021. Neben Amazon Climate Pledge Fund und Ford investierten D1 Capital Partners und verschiedene Investoren-Gruppen in das Unternehmen. Seit 2019 hat das Unternehmen rund 10,5 Milliarden Dollar an Geldern erhalten.

Keine Gewinne

Gewinne hat Rivian nicht vorzuweisen. Im ersten Halbjahr 2021 fuhr das Unternehmen Verluste ein, die im dritten Quartal noch aufgrund des Produktionsbeginns der Fahrzeuge auf 1,275 Milliarden Dollar ansteigen sollen, wie im Börsenprospekt vom 1. November ausgeführt wird. Auch für die Zukunft geht Rivian zunächst von Verlusten aus.

Der Handel mit den Anteilsscheinen von Rivian beginnt an der New Yorker Börse am Mittwoch um 9:30 Uhr Ortszeit (MEZ 15:30 Uhr).

(olb)