Boot Camp: Apple legt Bugfix-Update nach

Besitzer von Intel-Macs werden von Apple nun schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit mit einem Update für die Windows-Unterstützung Boot Camp versorgt. In der Nacht zum Dienstag hat der Konzern eine Aktualisierung seines Treiberpakets auf Version 6.1.19 veröffentlicht. Dabei geht es sowohl um Fehlerbehebungen als auch Bedienverbesserungen.

Trackpad präziser

Boot Camp 6.1.16 war erst in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Damals hatte Apple eine WPA3-Unterstützung für seine WLAN-Module unter Windows nachgereicht, eine willkommene Ergänzung. In Boot Camp 6.1.19 geht es laut Beipackzettel nun unter anderem um die Trackpad-Treiber, die Apple als "Precision Touchpad Driver" bezeichnet. Offenbar kam es hier zu Problemen bei der Bedienung, die die Genauigkeit der Trackpad-Nutzung reduzierten. Dies soll nun behoben sein. Apple legt zudem weitere nicht näher ausgeführte Fehlerbehebungen mit ins Update.

Mit Boot Camp ist es möglich, Windows direkt auf einem Intel-Mac zu installieren und dann auch in das Microsoft-Betriebssystem zu booten. Das hat gegenüber der Verwendung virtueller Maschinen etwa bei Spielen oder anderen Hardware-nahen Nutzungen Geschwindigkeitsvorteile. Offiziell unterstützt wird hier laut Apple aktuell allerdings nur Windows 10 – ob WIndows-11-Treiber folgen, bleibt abzuwarten. Nutzer haben aber bereits erfolgreich von Windows 10 auf 11 aktualisiert, wobei man hier beachten sollte, dass dies auf eigene Gefahr geschieht.

ARM-Macs ohne Boot Camp

Macs mit Apple Silicon, also ARM-SoC, müssen hingegen ohne Boot Camp auskommen. Hier ist es allerdings möglich, die ARM-Version von Windows 11 in einer durchaus performanten VM in Parallels zu nutzen. Intel-Apps laufen allerdings nur im Emulationsmodus.

Nutzer begrüßen es, dass Apple Boot Camp weiterhin pflegt und Windows mit Hardware-nahen Treibern versorgt. Mit Version 6.1.16 waren auch Probleme beim Einschlafen und Aufwachen bei Verwendung von Bluetooth-Geräten behoben worden. Besitzer des Studio Displays hatten zuvor bereits Boot Camp 6.1.17 herunterladen können, das Unterstützung für den neuen Monitor lieferte. Das Update auf eine neue Boot-Camp-Version geschieht direkt in Windows, dort findet man ein eigenes Aktualisierungswerkzeug von Apple.

(bsc)