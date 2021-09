Bosch Smart Home bindet smartes Türschloss von Yale ein

Mit der Integration des smarten "Linus"-Türschlosses von Yale bietet Bosch den Nutzern seines Smart-Home-System künftig die Option auf smarte Zutrittslösungen für ihr Zuhause. Das gaben die Hersteller am Donnerstag im Rahmen einer Veranstaltung der "Smart Home League" bekannt.

Das Yale-Schloss hatte c't kürzlich im Test. Laut Bosch lässt sich Linus ganz ohne Schrauben und Bohren montieren und über die Yale Access App in Betrieb nehmen. Fortan kann man darüber jederzeit den aktuellen Status einsehen, sowie die Tür direkt ver- und entriegeln. Die Steuerung ist außerdem per Sprachbefehl möglich, unterstützt werden Siri, Google Assistant und Alexa. Weiterhin lässt sich aber auch der herkömmliche Schlüssel zum Öffnen der smarten Tür verwenden.

Auf Wunsch können Nutzer auch die Auto-Unlock Funktion des Türschlosses aktivieren. Damit wird die Tür dank Geofencing automatisch entriegelt, sobald man sich nähert – besonders praktisch mit vollen Einkaufstüten oder Paketen unterm Arm und dem Handy tief in der Tasche liegend.

Zusammenspiel mit anderen Geräten

Die Integration des smarten Türschlosses in das Bosch Smart Home System ermöglicht auch das Zusammenspiel mit den bereits bestehenden Geräten aus dem Smart-Home-System von Bosch. Laut Hersteller eröffnet dies eine Vielzahl an Kombinationen in Automationen, Szenarien und Diensten, die "den Alltag zusätzlich erleichtern und für ein Plus an Sicherheit sorgen".

Als Beispiel nennt Bosch den Dienst "Zugangssteuerung" in der Bosch Smart Home App, der in Kürze verfügbar sein soll. Im Zusammenspiel mit der "Bosch Eyes"-Außenkamera sollen Nutzerinnen und Nutzer nicht nur prüfen können, wer vor der Tür steht und mit der Person sprechen, sondern auch direkt mit einem Klick die Tür öffnen. Dabei sollen sie nicht die aktuelle Ansicht verlassen oder zwischen den Apps wechseln zu müssen.

Darüber hinaus besteht über die Yale Access App auch die Möglichkeit, einen temporären virtuellen Schlüssel zu übergeben, um Haussittern, Putzkräften, Pflegepersonal oder Feriengästen Zutritt zu gewähren. Wiederkehrende Besuche lassen sich somit kontaktlos organisieren.

Voraussetzung für die vollumfängliche Nutzung aller Vorteile des smarten "Linus"-Türschlosses ist der Bosch Smart Home Controller, die Bosch Smart Home App, die Yale Access-App für Mobilgeräte, ein kompatibler Zylinder (siehe Übersicht auf der Yale-Website) und die Yale Connect WLAN Bridge. Zum Verkaufsstart am 15. Oktober 2021 wird ein entsprechendes Bundle, bestehend aus dem Türschloss und einer Yale-Bridge, in Deutschland und Österreich zu einem Listenpreis von rund 330 Euro erhältlich sein.

(nij)