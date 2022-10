Bose Smart Soundbar 600: 550-Euro-Soundbar mit Dolby Atmos

Bose hat mit der Smart Soundbar 600 seine zweite Soundbar mit Dolby-Atmos-Unterstützung vorgestellt. Das Modell kostet 550 Euro und ist ab sofort vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt laut Bose am 24. Oktober.

Die Soundbar 600 ist das kleine Schwestermodell der 1000 Euro teuren Soundbar 900. Auch ohne Zusatzlautsprecher verspricht Bose einen raumfüllenden Klang. Realisieren sollen das unter anderem – wie bei der Soundbar 900 – zwei nach oben strahlende Lautsprecher, deren Klang von der Decke reflektiert wird. Auf Wunsch lässt sich an der Soundbar ein Subwoofer anschließen, wahlweise wireless oder mittels eines Kabels. Boses günstigeres Bass-Modul 500 kostet mit 450 Euro allerdings fast so viel wie die Soundbar selbst, das größere Bass-Modul 700 schlägt mit 800 Euro zu Buche. Wer sich auch aus dem Rückraum beschallen lassen möchte, kann zudem Surround-Lautsprecher anbinden.

Konkurrenz für die Sonos Beam 2

Insgesamt beherbergt die Soundbar 600 fünf Lautsprecher – vier weniger als die Soundbar 900. Neben den beiden nach oben gerichteten Lautsprechern komplettieren zwei seitlich abstrahlende Schallwandler und ein nach vorne gerichteter Mittel-Hochtöner das Setup. Mit ihren Abmessungen von 69 cm × 10,4 cm × 5,6 cm ist die Soundbar 600 ähnlich groß wie die Beam 2, die Sonos für 500 Euro vertreibt. Wie die Bose-Soundbar unterstützt auch die Beam 2 Dolby Atmos. Im Unterschied zur Beam 2 ist die Bose-Soundbar jedoch nicht in der Lage, Audiodaten in Formaten des Dolby-Konkurrenten DTS zu verarbeiten.

Die Soundbar 600 nimmt per HDMI eARC oder optischem Kabel (SPDIF) Verbindung zum Fernseher auf. Außerdem sind WLAN, Bluetooth, Chromecast eingebaut, Spotify Connect und Apple AirPlay 2 an Bord. Sprachbefehle empfängt die Soundbar über Amazon Alexa oder Google Assistant. Über die Bose Voice4Video-Funktion schaltet die Soundbar laut Bose per Sprachbefehl den Fernseher ein und stellt direkt auf den richtigen Kanal. Zu den integrierten Mikrofonen, die für die Annahme von Sprachbefehlen zuständig sind, macht Bose keine näheren Angaben. Alternativ lässt sich die Soundbar per Bose Music App oder mit der beiliegenden Fernbedienung steuern.

(rbr)