Brandgefahr: BMW ruft 145.000 Autos der Marken BMW und Mini zurück

Wegen Brandgefahr ruft BMW 145.000 Autos der Marken BMW und Mini mit Dieselmotor zur Kontrolle des Kühlers der Abgasrückführung in die Werkstatt. Alle betroffenen Autohalter sollen ab nächster Woche angeschrieben werden, fehlerhafte Teile würden dann in der Werkstatt ausgetauscht.

Zentraler Bestandteil der Abgasentgiftung

Bei undichten Wärmetauschern könne Glykol, das dem Kühlwasser als Frostschutzmittel beigemischt wird, in die Abgasrückführung übertreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden. Die Abgasrückführung (AGR) gehört zu den zentralen Bauteilen zur Reduzierung der Stickoxid-Emissionen bei Diesel- und Ottomotoren. Dem Frischgas zugemischtes Abgas senkt bedarfsweise die Verbrennungstemperatur und damit die Entstehung von Stickoxiden. Um ihre Effizienz durch kühleres Abgas zu steigern, ist die AGR heute in der Regel über einen Wärmetauscher in den Kühlkreislauf des Motors eingebunden.

Die in den Jahren 2016 oder 2017 produzierten Kühler sollen auf Lecks geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Der aktuelle Rückruf betrifft Fahrzeuge in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern, teilte man bei BMW in München mit.

Das Problem betraf 2018 frühere Baujahre

Bei der ersten Rückrufaktion mit der gleichen Ursache im August 2018 betraf es die BMW-Baureihen 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 bis September 2016 gebaut wurden, und mit 6-Zylinder-Dieselmotoren, die zwischen Juli 2012 und Juni 2015 gebaut wurden. Erstmals aufgefallen ist das Problem in Südkorea, wo BMW bereits mehr als 100.000 Autos aus dem gleichen Grund zurückrufen musste. Dort ist es zu Motorbränden gekommen.

(fpi)