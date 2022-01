Bravia Core: Sonys Streamingdienst macht Werbung für andere Anbieter

Seit dem vergangenen Jahr betreibt Sony einen eigenen Videostreamingdienst für Filme namens "Bravia Core", der praktisch als Demokanal für die Fernseher seiner Bravia-Reihe dient – mit Datenraten, die von 30 MBit/s bis 80 MBit/s reichen und damit rund doppelt so hoch sind wie das des vorherigen Spitzenreiters Apple TV+. Im Rahmen der diesjährigen CES kündigte Sony mit "Discover TV" einen Schnupperdienst für die Inhalte anderer Anbieter innerhalb von Bravia Core an.

Nutzer von Bravia Core sollen hier die Möglichkeit bekommen, bis zu drei Folgen einer TV-Serie ohne Zusatzgebühren und frei von Werbung abzurufen. Der eigentliche Witz: Die Serien stammen eigentlich von anderen Diensten, Bravia Core dient also praktisch als Werbeplattform. Möchte man die betreffende Serie weiterschauen, wird man an den eigentlichen Anbieter verwiesen. Bislang erhalten Käufer ausgewählter Sony-Fernseher 5 beziehungsweise 10 sogenannte "Filmcredits", die sie gegen jeweils einen Film eintauschen können.

Sony hat bislang keine Angaben zu seinen Motiven für diesen Schritt gemacht. Wahrscheinlich will das Unternehmen auf diese Weise aber vergleichsweise preisgünstig Inhalte für Bravia Core heranschaffen. Hauptinhaltelieferant von Bravia Core ist das hauseigene Hollywood-Studio Sony Pictures, das zwar für 2022 zwölf Kinopremieren angekündigt hat (darunter “Morbius”, “Uncharted” und “Spider-Man – Into The Spider-Verse”), damit aber kaum einen kompletten Videodienst stemmen kann. Für externe Inhalte müsste Sony wiederum auf dem hart umkämpften Streamingmarkt mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Vor allem alte Serien

Für Verwunderung sorgten die bei der Ankündigung von “Discover TV” präsentierten Serien: Die 2018 nach zwei Staffeln abgesetzte Sitcom “Kevin Can Wait” war dabei nämlich noch die neueste Produktion, mit “Bezaubernde Jeannie”, “Verliebt in eine Hexe” und “Starsky & Hutch” stammten drei der sechs aufgezählten Serien sogar aus den 1960ern und 1970er. Weiterhin war keine Serie dabei, die nicht bereits im deutschen Free-TV gezeigt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob es sich hier nur um Platzhalter handelte oder ob Bravia Core später spannendere Produktionen zu bieten haben wird.

Sony plant den Start von “Discover TV” im ersten Quartal 2022 – gab aber bei der Präsentation bekannt, dass diese Entscheidung noch nicht final sei. Das Angebot soll sich zudem zunächst auf den deutschen Markt beschränken.

Eine weitere Neuerung: Bravia-TVs bieten künftig einen “Bravia Core Calibrated Mode”, in dem die Bildeinstellungen automatisch den gelieferten Inhalten anpasst werden, was für das optimale Seherlebnis sorgen soll. Einen solchen Modus kennt man bereits in Verbindung mit Netflix unter anderem bei Sony-Fernsehern. (nij)