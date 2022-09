Brennelemente schwächer als gedacht: Bundesregierung prüft AKW Isar 2

Die Bundesregierung prüft offenbar den geplanten Reservebetrieb des Atomkraftwerks Isar 2. Betreiber Preussenelektra habe eine interne Ventil-Leckage gemeldet, für einen Reservebetrieb über den 31. Dezember 2022 hinaus sei eine Reparatur nötig, dafür müsse der Reaktor für eine Woche heruntergefahren werden, berichtet der Bayerische Rundfunk. Dadurch ergebe sich eine neue Sachlage. Antworten auf Anfragen dazu von heise online stehen von Preussenelektra und dem Bundesumweltministerium noch aus.

Die Sicherheit der Anlage sei nicht beeinträchtigt. Das Kraftwerk könne auch bis zum eigentlich geplanten Betriebsende am 31. Dezember weiterlaufen, hieß es. Die Brennelemente des Reaktors hätten aber nur noch eine geringe Reaktivität, und zwar so gering, dass die Anlage schon im November nicht mehr herunter- und wieder hochgefahren werden könne, habe der Betreiber dem Bundesumweltministerium mitgeteilt. Deshalb müsse der Schaden bereits im Oktober behoben werden.

Brennelemente schwächer als gedacht

Nun heißt es laut Bayerischem Rundfunk aus dem Bundesumweltministerium, das auch für Reaktorsicherheit zuständig ist, es gebe gegenüber einer früheren Darstellung von Preussenelektra einige neue Fakten. Die alte Sachlage sei im Stresstest berücksichtigt worden, die neuen Informationen müssten nun für die Planung berücksichtigt werden.

Da die Brennelemente offenbar schwächer sind als zuvor vermutet, könnte der Reaktor nicht wieder einfach aus dem Reservebetrieb geholt werden, sollte er wie geplant Ende dieses Jahres in diesen versetzt werden. Preussenelektra hatte gegenüber heise online bereits bestätigt, der Bundesregierung mitgeteilt zu haben, dass "Kernkraftwerke aus technischen Gründen nicht für einen Reservekraftwerksbetrieb geeignet sind".

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Die Bundesregierung hatte nach einer Sonderanalyse des Stromnetzes – auch Stresstest genannt – Anfang dieses Monats beschlossen, zwei der drei noch in Deutschland laufenden AKW über das bisher geplante Laufzeitende 31. Dezember hinaus in Reservebetrieb zu halten. Einer Analyse des ifo-Instituts zufolge könnte der Strompreis um 4 Prozent geringer ausfallen, wenn alle drei noch laufenden AKW weiter betrieben würden. Geplant ist allerdings, außer Isar 2 nur Neckarwestheim 2 in Reserve zu halten.

Bild 1 von 7 Drei AKW sind noch in Deutschland in Betrieb (7 Bilder) Seit März 1984 ist Block C des AKW im bayerischen Gundremmingen in Betrieb. Block A war von 1967 bis 1977 in Betrieb. Der 1984 ans Netz gegangene Block B wurde am 31. Dezember 2017 abgeschaltet, Block C – ebenfalls 1984 in Betrieb genommen – folgte Ende 2021. (Bild: kkw-gundremmingen.de)

(anw)