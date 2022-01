Brexit: 48.000 .eu-Domains aus britischem Besitz eingezogen und wieder verfügbar

Zwei Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und ein Jahr nach dem Ende der Übergangsphase des Brexits sind jetzt fast 50.000 .eu-Domains aus britischem Besitz wieder zur Registrierung freigegeben. Darunter findet sich unter anderem die Domain der britischen Kampagne Leave.eu, die jahrelang für den Austritt geworben hatte – unter anderem unterstützt von dem bekannten EU-Kritiker Nigel Farage.

Die 48.000 Domains, die die zuständige Registrierungsstelle EURid seit Montag wieder freigibt, sind die letzten von ursprünglich über 300.000 .eu-Domains in britischem Besitz. Für den Rest konnte ein Nachweis erbracht werden, dass sie trotz des britischen EU-Austritts weiter von den Registranten betrieben werden können.

Weiteres Brexit-Kapitel geschlossen

Mit der Freigabe der 48.000 Domains endet ein weiteres Kapitel der langen Brexit-Saga. Im März 2018 hatte die EU-Kommission angekündigt, dass britische Firmen, Organisationen oder Bürger nach dem Brexit "nicht länger berechtigt sein werden, Domainnamen mit der Endung .eu zu registrieren", bestehende Verträge sollten nicht verlängert werden. Im Sommer 2019 hatte es dann geheißen, dass zumindest EU-Bürger:innen, die dauerhaft oder temporär in Großbritannien leben, ihre .eu-Adressen nicht automatisch verlieren sollen. Das war dann noch einmal im Herbst 2020 präzisiert worden und ist die weiterhin geltende Regelung. Anfang 2021 war der erforderliche Nachweis für 81.000 Domains noch nicht erbracht worden, für über 30.000 ist das seitdem wohl noch gelungen.

Wie das belgische Unternehmen EURid nun erläutert, waren die betroffenen Domains am 1. Juli 2021 auf den Status "WITHDRAWN" versetzt worden. Ein solcher Domain-Name befindet sich nicht in der Zonendatei und kann keinen Dienst unterstützen. Die 48.000 verbliebenen wurden nach dem Jahreswechsel jetzt auf "AVAILABLE" gesetzt, den ursprünglichen Registranten entzogen und können seit Montagabend erworben werden. Informationen dazu gibt es auf einer eigenen Seite der EURid. Zumindest für "Leave.eu" gelten die Angaben aber nicht: Wie es mit dieser Domain weitergehen soll, werde noch juristisch geklärt, heißt es von der EURid. Laut Politico hatten die Verantwortlichen versucht, durch den Wechsel der angegebenen Adresse auf eine in Irland ihren Anspruch aufrechtzuerhalten.

(mho)