Brexit: Goodbye EU-Domain für 81.000 britische Registranten?

Trotz mehrerer Warn- und Benachrichtigungsstufen haben nach einer Meldung von The Register noch immer mehr als 81.000 .eu-Domaininhaber aus dem Vereinigten Königreich sich nicht rechtzeitig um ihre Domains gekümmert – mit dem Resultat, dass diese aktuell eingefroren und vorübergehend nicht mehr erreichbar sind (Status "suspended").

In der ersten Jahreshälfte 2020 hatte die für die .eu-Domain-Registrierungen zuständige Registrierungsstelle, das belgische Unternehmen EURid, einen mehrfach überarbeiteten Brexit-Fahrplan für solche Domains vorgestellt. Dieser wurde allerdings wegen der teils chaotischen Verhandlungen zwischenzeitlich ausgesetzt.

.eu-Domain für Briten? Ja, aber ...

Die letzte Brexit-Note der EURid aus dem November 2020 präzisiert, unter welchen Voraussetzungen Briten oder britische Organisationen und Unternehmen ihre .eu-Domains nach dem Ende der Brexit-Übergangsfrist weiterbetreiben dürfen: Der EU-Rechtsrahmen ist demnach eingehalten, wenn sie "eine rechtmäßig niedergelassene Einrichtung in einem der berechtigten Unionsmitgliedstaaten angeben oder ihren Wohnsitz auf einen Unionsmitgliedstaat aktualisieren oder ihre Staatsbürgerschaft eines Unionsmitgliedstaates unabhängig von ihrem Wohnsitz nachweisen". Alle anderen Personen und Organisationen sind nicht mehr berechtigt, einen .eu-Domänennamen zu führen.

Die von ursprünglich 300.000 Betroffenen noch verbleibenden 81.000 haben nun noch drei Monate Zeit, den geforderten Nachweis zu liefern und damit ihre Domain reaktivieren zu lassen. Am 1. April wird die EURid dann die restlichen britischen Registranten und ihre Registrierstellen per E-Mail darüber informieren, dass ihr Domänenname nicht mehr dem .eu-Regulierungsrahmen entspricht und in den sogenannten "WITHDRAWN"-Status versetzt wird. Ein solcher Domain-Name befindet sich nicht in der Zonendatei und kann keinen Dienst unterstützen. Ab dem 1. Januar 2022 werden etappenweise alle an britische Registranten vergebenen Domains mit diesem Status wieder auf "AVAILABLE" gesetzt und zur allgemeinen Registrierung freigegeben.

