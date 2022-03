Briefankündigung der App Post & DHL wegen Datenschutzproblems außer Betrieb

Die Funktion "Briefankündigung" der App "Post & DHL" ist momentan deaktiviert. Der Dienst stehe aktuell wegen einer Analyse und Entstörung nicht zur Verfügung, teilte die Deutsche Post heise online mit. Wie lange die Entstörung dauern wird, sagte der Sprecher nicht.

Das Unternehmen habe Kenntnis davon erlangt, "dass bei einem Nutzer der digitalen Briefankündigung fälschlicherweise das Bild eines Briefumschlags angezeigt wurde, welcher nicht an den Nutzer adressiert war", teilte ein Sprecher der Post mit. Die Analysen hätten gezeigt, dass es zu solch einer Verwechslung "in einigen wenigen Einzelfällen" gekommen sei. Die E-Mail-Provider GMX und Web.de seien von der Störung nicht betroffen, dort stehe der Dienst weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.

Wenn der Briefkasten nicht so leicht erreichbar ist

Die Deutsche Post hatte die Funktion "Briefankündigung" im Januar eingeführt. Sie zeigt Fotos von Briefumschlägen, die in nächster Zeit im Briefkasten landen sollten. Die Briefankündigung funktionierte bei einem Testlauf von heise online zuverlässig, alle angekündigten Briefe landeten spätestens am Tag nach der Ankündigung im Briefkasten, Briefe fremder Adressaten wurden nicht angezeigt. Das war laut einem Posting in "Cachys Blog" in einem Fall anders. Dabei habe ein Leser einen Brief an eine völlig andere Person zu sehen bekommen.

Um die Briefankündigung nutzen zu können, muss der kostenfreie Dienst zunächst in der App aktiviert werden. Dazu ist vorab eine Registrierung nötig. Wenige Tage später trudelt ein Bestätigungsschreiben per Briefpost mit einem Bestätigungscode ein. Die "deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards" sollen dabei eingehalten werden, versichert die Deutsche Post DHL Group im Januar.

Die Briefankündigung kann nützlich sein, beispielsweise für Menschen, die ihren Briefkasten nicht ohnehin ständig aufsuchen oder aufsuchen können, insbesondere dann, wenn sie einen bestimmten Brief erwarten. Wenn die Ankündigungsfunktion zuverlässig läuft, ließe sich damit auch nachschauen, ob womöglich manche Briefe anders als erwartet nicht im Briefkasten landen.

(anw)