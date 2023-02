Brillen, Donuts und Apps: Apple bietet Praxisreihe für Unternehmer an

Brillen, Donuts und Apps – diese ungewöhnliche Mischung bringt Apple in einer neuen Veranstaltungsreihe zusammen, die sich an Selbstständige und kleine Unternehmen richtet. "Change Means Business" findet noch bis zum 16. März virtuell und in Apple Stores in Deutschland statt und soll praxisnahes Wissen vermitteln, um Interessierte dabei zu unterstützen, das eigene Geschäft beginnend mit dem ersten Pitch in jeder Phase nachhaltig weiterzuentwickeln.

In kostenlosen Design Labs, Virtual Studios und App Spotlights berichten Gründerinnen und Gründer von eigenen Erfahrungen und geben Tipps und Tricks. Zusätzlich werden Grundlagen zur Apple-eigenen Tabellenkalkulation Numbers, zur Textverarbeitung Pages und zur Präsentationssoftware Keynote in sogenannten Skills-Sessions vermittelt.

Roundtable mit App-Entwicklern

In den Online-Seminaren berichten zum Beispiel Experten darüber, wie das eigene Selbstwertgefühl gesteigert werden kann und welche Tools bei der Self-Promotion helfen können. Wer sich darüber informieren möchte, wie Gründer erfolgreicher Apps vorgegangen sind, kann zum Beispiel am 16. März im Apple Store Rosenthaler Straße in einem Roundtable mit Oleg Stavitsky (Endel), Eva Hoefer (KptnCook) und Max Seelemann (Ulysses) einiges über deren Weg vom Konzept bis zur Umsetzung erfahren.

Über den Tellerrand der Technik blicken Sessions, in denen zum Beispiel die vegane Berliner Bäckerei Brammibal's Donuts über den Aufbau ihrer Marke berichtet oder wenn am 9. März Vertreter vom Berliner Start-up Reframd verraten, wie Brillendesign funktioniert.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Website von Apple zu finden.

(mki)