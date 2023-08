Britische Polizei: Apple Watch löst noch immer zu viele falsche Notrufe aus

Immer wieder kommt es zu Berichten, dass die Unfallerkennungsfunktionen der Apple Watch – die teilweise auch in aktuellen iPhones stecken – für Fehlalarme bei Notrufzentralen sorgen. Apple betont dann stets, man arbeite weiter an den Algorithmen – auch zusammen mit den Rettern. Doch das Problem bleibt bestehen. Nun hat die britische Polizei Alarm geschlagen. Laut Angaben des National Police Chief's Council, der nationalen Koordinierungsstelle der Strafverfolgungsbehörden, stehe die Computeruhr hinter einer Vielzahl falscher Meldungen bei der Notrufhotline 999.

Stumme Gespräche mit dem Notruf

Dabei handele sich um sogenannte "stumme Anrufe", also solche, bei denen ein Opfer sich nicht meldet. Bei einzelnen Behördenregionen komme es in einer Nacht zu mehr als 150 solcher Benachrichtigungen, so der NPCC gegenüber der Zeitung The Telegraph. Jeder Anruf muss geprüft werden, was 20 Minuten dauere. Man dürfe diese nicht ignorieren. Dabei geht wertvolle Zeit für echte Einsätze verloren. Apple-Watch-Geräte hätten zu einem Rekordanstieg an 999-Anrufen beigetragen, so die Polizeichefs.

Im Mai war die Gesamtzahl an Notrufen laut dem britischen Telekommunikationsunternehmen um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen, wie viele davon Fehlalarme sind, bleibt aber unklar. Zuletzt häufiger vorgekommen sein soll es, dass die Apple Watch beim Training im Fitnessstudio einen Notruf auslöst. Ein Betroffener berichtet, es sei ihm beim Gewichtstraining passiert.

Eigentlich leicht zu stoppen

Die Uhr gibt zwar einen lauten Alarm von sich, bevor der Notruf tatsächlich ausgelöst wird, dieser wird aber offenbar häufiger überhört. Stoppt man die Alarmierung nicht, wird die Verbindung automatisch hergestellt. "Als ich der Notrufzentrale erzählte, was passiert war, schien man nicht im Geringsten überrascht zu sein. Man sagte nur, ich solle auflegen", so der Betroffene zum Telegraph.

Die Sturzerkennung ist ab der Apple Watch Series 4 beziehungsweise SE integriert. Sie soll nur "schwere" Fälle detektieren. Zudem gibt es eigentlich keinen Notruf, wenn man sich nach einem erkannten Sturz wieder bewegt. Erst nach einer Minute Bewegungslosigkeit beginnt der Anruf. Die Unfallerkennung ist wiederum erst ab Apple Watch Series 8, SE 2 beziehungsweise Ultra mit an Bord. Hier kommt es bei einem erkannten Unfall bereits nach 20 Sekunden zu einem Notruf, sofern man diesen nicht abbricht. Diese Anrufe sind aber nicht stumm, sie geben bei Nichtreaktion durch den Apple-Watch-Träger eine Audionachricht mit den Standortdaten an die Notrufzentrale durch.

