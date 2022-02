"Brothers: A Tale of Two Sons" kostenlos im Epic Games Store

"Brothers: A Tale of Two Sons" ist aktuell kostenlos im Epic Games Store. Bis zum 24. Februar kann man sich den kreativen Indie-Titel bei Epic Games sichern und anschließend kostenlos behalten. Voraussetzung ist ein Epic-Games-Account.

Bei Epic-Konkurrent Steam kostet "Brothers: A Tale of Two Sons" derzeit 15 Euro. Das Spiel gehört zu den kreativsten Spielen des vergangenen Jahrzehnts: Spielerinnen und Spieler steuern ein Geschwisterpaar gleichzeitig. Die Brüder Naiee und Naia werden jeweils mit dem linken und rechten Stick individuell gesteuert.

Entwickelt wurde das 2013 erschienene "Brothers: A Tale of Two Sons" von den schwedischen Starbreeze Studios. An der Entwicklung beteiligt war auch der Filmemacher Josef Fares, der sich in den vergangenen Jahren zu einem der Rockstars der Spielebranche gemausert hat.

Vorläufer von "It Takes Two"

Fares hat mit seinem eigenen Studio Hazelight Games die Entwicklung der Koop-Spiele "A Way Out" und "It Takes Two" geleitet. Die Ansätze dieser preisgekrönten Titel, deren Markenzeichen das Zusammenspiel von zwei Spielfiguren ist, sieht man bereits bei "Brothers: A Tale of Two Sons" – mit dem Unterschied, dass bei "Brothers" eine Person beide Figuren steuert.

Neben seinem ungewöhnlichen Spielkonzept überzeugte "Brothers" Kritiker auch mit seiner melancholischen Erzählung, die sich um die verstorbene Mutter des Bruderpaars dreht. Beim Review-Aggregator Metacritic hält die PC-Fassung von "Brothers: A Tale of Two Sons" eine starke Wertung von 90 Prozent, Nutzerinnen und Nutzer vergeben einen Score von 8.5 von möglichen 10 Punkten. Bei Steam empfehlen 94 Prozent der User den Kauf.

Epic Games verschenkt im Wochentakt Spiele in seinem Store, um Nutzer an die Plattform zu binden. Zu den Highlights der verschenkten Spiele zählen "Subnautica", "GTA V" und "Civilization 6".

(dahe)