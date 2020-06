Browser Brave entschuldigt sich für Affiliate-Vorgehen und bringt Update heraus

Nachdem es Kritik an Braves Vorgehensweise mit der Weiterleitung zu Affiliate-Partnern hagelte, hat das Unternehmen eine Entschuldigung veröffentlicht und bringt ein Update raus – ohne die automatische Vervollständigung der URL. Zudem erklärt der Browser-Hersteller, dass es nie so hätte sein sollen.

Brave kooperiert mit einigen Kryptoseiten. Bisher tauchte bei der Eingabe bestimmter Seiten in der Adresszeile direkt eine Weiterleitung auf, die eine ID enthielt, mit der der Browser identifizierbar war – und für die er von den Partnern Geld bekam. Enter bestätigte diese Weiterleitung. Nun heißt es in einem Blogbeitrag von Brave, dass der Verweis als dritter Vorschlag hätte erscheinen sollen, also zunächst nur die eingegebene Adresse, dann die Suchmaschinenergebnisse und daraufhin die Adresse mit der Erkennung.

Neben der geänderten Reihenfolge kommt mit dem Update nun aber auch eine Einstellungsänderung: Von Brave gemachte Vorschläge sind nun standardmäßig ausgeschaltet. "Die automatische Vervollständigung einer URL sollte niemals derart erweitert oder verändert werden – außer im Fall einer Verbesserung von http zu https." Künftig werde man Wege suchen, Affiliate-Code bei Brave als solchen unterscheidbar von Vervollständigungen erkennbar zu machen, die auf der Suchhistorie oder anderen Nutzungsverhalten basieren. Auf den Verdienst aus der automatischen Weiterleitung zu der Seite binance.us werde man zudem verzichten, darüber habe man die Kryptowährungs-Plattform bereits informiert.

Brave lässt sich in der Stellungnahme nicht nehmen, zu erwähnen, dass es bei anderen Browsern, die mit Suchmaschinen kooperieren, Gang und Gebe sei, Affiliate-Code in Suchanfragen zu integrieren. "Wir glauben, Browser können Vorschläge zu Suchbegriffen in der Adresszeile machen, als eine Art vorangeschaltete Suchmaschine, um die Informationen zu minimieren, die Suchmaschinen bekommen – allerdings ohne standardmäßige Vervollständigung."

Das Update auf die stabile Version 1.9.80 ist ab sofort verfügbar. Der Code wie gehabt auf GitHub einsehbar.

(emw)