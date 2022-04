Browser: Firefox-Version 99.0.1 bringt vier Bugfixes

Mozilla hat Version 99.0.1 von Firefox veröffentlicht, die vier kleinere Bugfixes bringt. Das Browser-Update behebt Fehler bei neueren Intel-Treibern, bei der Darstellung von Bengali-Texten, bei den zuletzt heruntergeladenen Dateien und der Nutzung des Videokonferenztools Zoom.

Ein ärgerlicher Fehler, aber nicht dramatisch: Auf neuerer Intel-Hardware funktionierte die Videobeschleunigung nicht. Der Bug verhinderte die Videodekodierung – Firefox hat ihn laut den Releasenotes mit dem Update auf Version 99.0.1 behoben. Ohnehin dürfte der Fehler kaum jemandem aufgefallen sein, weil die Intel-Prozessoren eine große Leistungsreserve haben.

Bengali, Downloads und Zoom

Das Update behebt auch Probleme bei der Darstellung von Texten in bengalischer Sprache und fixt einen Bug bei den zuletzt heruntergeladenen Dateien. Diese listet Firefox unter dem Pfeil-Symbol oben rechts auf. Aus dieser Liste kann man die Dateien per Drag-and-drop verschieben – wegen des Fehlers wurde aber stets die erste Datei in der Liste verschoben, nicht die ausgewählte.

Der vierte Bug betraf die Videokonferenz-Software Zoom. Wer diese über die Domain zoom.us nutzte statt über eine Subdomain (subdomain.zoom.us), konnte den Galerie-Modus nicht nutzen. Auch diesen Fehler hat Mozilla nun behoben. Mit dem vorhergegangenen Update auf Firefox 99 hatte Firefox zwölf Sicherheitslücken geschlossen.

(gref)