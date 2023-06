Browser-Inhalte dank Bing: OpenAI bohrt ChatGPT fürs iPhone auf

OpenAI hat seiner offiziellen ChatGPT-App für das iPhone und das iPad ein größeres Update verpasst. Die seit dieser Woche verfügbare Version 1.2023.173 kommt nun erstmals mit einem speziellen Browsing-Modus. Dieser bezieht aktuelle Internet-Inhalte über Microsofts Suchmaschine Bing. Dabei handelt es sich laut OpenAI um "umfassende Antworten und aktuelle Erkenntnisse über Ereignisse und Informationen, die über die ursprünglichen Trainingsdaten des Modells hinausgehen". Standardmäßig kennt ChatGPT nur Daten bis zum sogenannten Knowledge-Cutoff, der Ende 2021 erfolgt sein soll.

Anzeige

Browsing einfach zuschaltbar

Um die neue Funktion auszuprobieren, müssen Sie das Browsing im Bereich "New Features" ("Neue Funktionen") in den Einstellungen Ihrer App aktivieren. Anschließend wählen Sie GPT-4 als Modell und dann "Browse with Bing" ("Mit Bing browsen") aus der Dropdown-Liste. GPT-4 ist allerdings nur für Nutzer erhältlich, die Mitglied von OpenAIs ChatGPT+-Abodienst sind, der 20 US-Dollar im Monat kostet. Browsing-Funktionen gibt es auf dem Desktop – beziehungsweise im Mobilbrowser – schon länger; anfangs musste man sich hierfür allerdings bei OpenAI auf eine Warteliste eintragen lassen.

Dass ChatGPT Bing verwendet – und nicht etwa eine andere, eventuell funktionsstärkere, Suchmaschine – ist natürlich kein Zufall: Microsoft hat Milliarden Euro in die KI-Firma investiert, liefert große Teile der Server-Infrastruktur für die Sprachmodelle des Unternehmens. Browsing-Funktionen wurden noch vor ChatGPT im ebenfalls auf GPT-4 basierenden Chatbot Bing Chat implementiert, das anfangs nur über Microsofts Edge-Browser und die Bing-App zugänglich war, mittlerweile aber sogar in Skype und der iPhone-Tastatur SwiftKey steckt.

Weitere neue Funktionen in ChatGPT fürs iPhone

Neben dem Browsing-Modus kommt die neue ChatGPT-Version für iPhone und iPad mit Verbesserungen in der Suchhistorie. Diese gibt es schon lange in der App, sie war aber nicht sonderlich bequem. Künftig kann man nach vorhandenen Ergebnissen suchen und diese direkt antippen. Anschließend landet man im Bereich der Konversation, die zum Suchergebnis passt und kann den Kontext lesen.

OpenAI verbesserte ChatGPT für Apple-Geräte in den letzten Wochen deutlich. So kam am 12. Juni mit Update 1.2023.159 eine offizielle iPad-Variante hinzu, die den größeren Bildschirm komplett nutzt. Seither kann man auch Links zu Chats mit anderen teilen, muss also keine Screenshots mehr anfertigen oder Text kopieren. Ebenfalls neu seit Mitte Juni ist ein Drag & Drop für einzelne Nachrichten – man kann sie in andere Apps ziehen. Siri-Kurzbefehle werden seit diesem Monat ebenfalls unterstützt.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)