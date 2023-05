Browser Vivaldi als neue Version und im Microsoft Store verfügbar

Vivaldi kommt in den Microsoft-Store – das sei ein vielfach geäußerter Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer gewesen, schreibt der Browser-Anbieter in einem Tweet. Zudem ist die aktuelle Version 6.0 erneut deutlich bunter geworden, zumindest, wenn man das möchte, denn der Browser lässt sich weitreichend an die eigenen Bedürfnisse und Gestaltungsvorlieben anpassen.

Tabs lassen sich in sogenannte Workspaces unterteilen. Das soll beim Konzentrieren helfen. Konkret wird die Tab-Management-Funktion erweitert. Workspaces heißen dann die gruppierten Tabs, zwischen denen man einfach wechseln kann. Innerhalb der Workspaces funktioniert die von Vivaldi bekannte geteilte Bildschirmansicht. "Die Entwicklung eines Browsers mit ultimativer Freiheit und Flexibilität steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Workspaces und die nächste Stufe der Benutzeroberflächenanpassung werden den Nutzern ein besonderes und wirklich einzigartiges Browser Erlebnis bieten", schreibt Vivaldi-CEO Jon von Tetzchner.

Ein Browser wie ein Haus

Im Blogbeitrag wird weiter geschwärmt, Vivaldi sei künftig das "Traumhaus im Internet" und "eine Online-Oase", denn vieles im Browser in anpassbar – wie man auch sein eigenes Haus gestalten würde. Beispielsweise lässt sich das Hintergrundbild frei wählen. Auch die Symbolleiste lässt sich im Layout ändern. Zudem gibt es Themes – wie auch bei anderen Browsern. Zuletzt hatte etwa Firefox eine Reihe Vorlagen unter dem Titel "The Colorways" veröffentlicht. Fraglich, wie viele Menschen diese nutzten und Gefallen daran fanden.

Vivaldi, wahlweise nun also in Lila, Gelb oder andersfarbig, veröffentlicht auch benutzerdefinierte Icons. Zu den Vorlagen gehören ein von Windows 95 inspirierter Look und einer, der alles handgeschrieben ausschauen lässt. Alle Optionen finden sich unter den Einstellungen und den Themes. Wer selbst eine Vorlage entwerfen möchte, kann dies ebenfalls tun. Im Theme-Editor lassen sich alle Symbole ersetzen: die Standard-Navigationskontrollen, Bedienfeldsymbole und Befehlsketten. Einmal erstellt, können Themes geteilt werden. "Du kannst Vivaldi in einen Game-of-Thrones-Browser oder sogar einen Hobbit-Browser verwandeln, oder einfach in den Fußballverein, den du liebst! Alles, was du brauchst, ist etwas Fantasie."

(emw)