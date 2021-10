Bürgerbüros in Ludwigslust-Parchim nach IT-Angriff weiter geschlossen

Nach einem Cyberangriff bleiben die Bürgerbüros im Landkreis Ludwigslust-Parchim auch am Dienstag geschlossen. Der Landkreis bat in einer Mitteilung am späten Montagnachmittag um Verständnis. Bereits am Freitag hatte er die Bürgerbüros nach einem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister der Landeshauptstadt Schwerin und des Kreises Ludwigslust-Parchim geschlossen.

Lesen Sie auch Schwerin: Minister mahnt nach Hackerattacke zur Vorsicht – weiter Probleme

Kontaktnachverfolgung mit Zettel und Stift

Die Corona-Kontaktnachverfolgung erfolge derzeit analog – per Stift, Zettel und Telefon, hieß es. Menschen, die beim Arzt oder in einer Klinik positiv getestet wurden, sind aufgerufen, sich telefonisch ans Gesundheitsamt zu wenden, damit die Kontaktpersonen ermittelt werden können. Alles, was derzeit per E-Mail eingehe, könne nicht abgerufen werden. Fälle würden zudem telefonisch an das Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet.

Die Server des Kommunalservice Mecklenburg (KSM) und der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) waren am Freitagmorgen Ziel eines Angriffs mit einer Schadsoftware geworden. Der KSM und die SIS sind einerseits für die Verwaltung und andererseits für die kommunalen Unternehmen in Mecklenburg zuständig. IT-Infrastruktur war aus Sicherheitsgründen stillgelegt worden. Neben Schwerin und Ludwigslust-Parchim hatten auch andere Kommunen wie Greifswald und Stralsund Probleme gemeldet.

Lesen Sie auch Erpressungstrojaner: Mit Ransomware in den USA 590 Millionen US-Dollar umgesetzt

(mho)