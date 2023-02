Bug-Bounty-Programm: Qnap-NAS knacken und 20.000 US-Dollar bekommen

Dank eines frisch gestarteten Bug-Bounty-Programms belohnt Qnap Finder von Sicherheitslücken in bestimmten Produkten und Diensten des Herstellers. Maximal winken 20.000 US-Dollar als Belohnung.

Lukratives Hacking für die Sicherheit

Wie aus einem Beitrag hervorgeht, können sich Sicherheitsforscher auf Netzwerkspeicher (NAS) stürzen und die Betriebssysteme QTS 5.0.1, QuTS hero h5.0.1 und QuTScloud c5.0.x in die Mangel nehmen. Dafür bekommen Lücken-Finder bis zu 20.000 US-Dollar.

Außerdem können Sicherheitsforscher Applikationen wie Helpdesk, Qboost und Photo Station ins Visier nehmen. Hier sind maximal 10.000 US-Dollar zu holen. Cloud-Services wie myqnapcloud.com fallen auch unter das Bug-Bounty-Programm. Hier gibt es bis zu 5000 US-Dollar.

Voraussetzungen

Qnap zählt auch auf, für welche Attacken es keine Belohnungen gibt: Darunter fallen etwa DoS-Attacken auf Qnap-Server oder Social-Engineering-Angriffe. Weitere Voraussetzungen und Regeln für eine erfolgreiche Teilnahme an dem Programm führt der Hersteller in einem Beitrag auf. So dürfen Sicherheitsforscher etwa keine Gesetze oder Copyright-Ansprüche verletzen. Obendrein müssen Funde vor einer Veröffentlichung vertraulich an Qnap mitgeteilt werden.

In der jüngsten Vergangenheit sorgten NAS-Geräte des Herstellers immer wieder für Schlagzeilen. Unter anderem haben es Erpressungstrojaner auf Geräte abgesehen. Offensichtlich installieren nicht alle Besitzer Sicherheitsupdates zeitnah, da Sicherheitsforscher im Januar 2023 auf zehntausende über das Internet erreichbare verwundbare Netzwerkspeicher gestoßen sind.

(des)