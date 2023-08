Bug in Instagram für iPhone: Zoom-Funktion beim Aufnehmen kaputt

Nutzer der am 8. August erschienenen iPhone-Version der offiziellen Instagram-App klagen über ein störendes Problem beim Aufnehmen von Stories: Die Zoom-Funktion ist scheinbar unbrauchbar. Der übliche Shortcut vergrößert den Bildausschnitt nicht wie zuvor schrittweise, sondern sofort maximal, was unbrauchbare Videos generiert. Während Meta an einer Lösung arbeitet, gibt es allerdings einen Workaround.

Kurzer Wisch, schon komplett gezoomt

Der Bug wird unter anderem auf Reddit beschrieben, lässt sich aber leicht nachvollziehen. Ein leichter Strich nach oben und der Zoom wird maximal durchgeführt, sodass man etwa jede Falte im Gesicht sieht.

Der Fehler kommt offenbar auf allen iPhones vor, egal welche iOS-Version läuft – sowohl das aktuelle iOS 16 als auch die Public Beta von iOS 17 zeigt den Bug. Der Fehler liegt in Metas eigenem Code. Unter Android tritt das Problem hingegen nicht auf. Dass der Bug den Entwicklern der Instagram-App nicht aufgefallen ist, scheint verwunderlich – dennoch hat sich Meta bislang nicht geäußert.

Gut möglich, dass bereits an einem Fix gearbeitet wird, die App wird üblicherweise alle paar Wochen aktualisiert, manchmal sogar häufiger. So gab es im Juli insgesamt sieben Updates. Welche Probleme behoben werden, gibt Meta selten an, stattdessen heißt es stets, die neueste Version umfasse "Fehlerbehebungen und verbesserte Performance". Entsprechend müssen Nutzer selber ausprobieren, ob eine Aktualisierung den Zoom-Bug fixt.

Bis dahin gibt es zumindest einen einfachen Workaround. Statt das Standardfilmen mit gehaltener Aufnahmetaste zu nutzen, kann man auch in den Freihandmodus schalten. Dann sind ganz normale Zoom-Gesten (Pinch) nutzbar. Das ist zwar weniger praktisch für schnelle Videos, ist aber aktuell die einzige Lösung. Downgrades auf funktionierende frühere App-Versionen lässt Apple im App Store nicht zu. Instagram ist kostenlos herunterladbar, bietet aber verschiedene In-App-Einkäufe. Die Anwendung ist auch Voraussetzung für Metas neuen X-Konkurrenten Threads.

