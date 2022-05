Bug in iOS 15: Apple Music wirft andere Apps aus dem Dock

Ein kurioser Fehler ins Apples iPhone-Betriebssystem führt dazu, dass die Musik-App von Apple andere Programme aus dem Dock wirft. Apple hat den Fehler gegenüber 9to5Mac bestätigt und untersucht diesen. Heise online konnte das Problem auch reproduzieren – allerdings tritt es nur unter einer bestimmten Bedingung auf.

Das Problem entsteht, wenn Nutzer die Musik-App von ihrem iPhone entfernen und neu aus dem App Store laden. In diesem Fall installiert sich die App wieder in das Dock, das sich unten auf dem Bildschirm befindet. Apple installiert die Musik-App genau dort, unten rechts, vor, wenn neue Geräte in Betrieb genommen oder das Betriebssystem zurückgesetzt wird.

Welche Funktion den Bug ausbremst

In unserem Selbstversuch war der Fehler zunächst nicht zu reproduzieren, was einen Hinweis darauf gab, dass eine bestimmte Voraussetzung gegeben sein muss. Nutzer müssen nämlich die Standard-Einstellung beibehalten, dass neue Apps auf dem Home-Bildschirm installiert werden. Wie die Apps gleich nur in die App-Mediathek installiert, ist von dem Bug nicht betroffen.

Im Netz keimten sofort Gerüchte auf, Apple wolle damit Mitbewerber aus dem Dock drängen. Genährt wurde dieser Verdacht dadurch, dass in einer der ersten Sichtungen ausgerechnet die Spotify-App auf diese Weise verdrängt wird. Allerdings wirft die Musik-App aufgrund des Bugs jede App an der Rechts-außen-Position raus – selbst, wenn es sich um eine System-App Apples handelt.

Laut 9to5Mac existiert eine Vorgabe in den internen Dateien von iOS 15, in der die Standard-Position jeder App festgelegt ist. Dass Apples vorinstallierte Apps auf dem iPhone gelöscht werden können, ist erst seit iOS 10 möglich. Es ist davon auszugehen, dass der Fehler in einem künftigen Update von iOS behoben wird.

(mki)