Firefox 106: Mozilla muss zweites Bugfix-Update bringen

Es handelt sich schon um das zweite Bugfix-Update, das Firefox 106 innerhalb weniger Tage bekommt: Version 106.0.2 des Webbrowsers füllt etwa leere PDF wieder mit ursprünglichen Inhalten. Insgesamt haben die Entwickler sogar sechs Probleme behoben. Zudem musste der Browser in der Zwischenversion 106.0.1 Nutzerinnen und Nutzer mit Zen-1-basierten AMD-CPUs wieder glücklich machen – oder wenigstens nicht komplett vergrellen. Denn Release 106.0.0 sorgte bei dieser Prozessorarchitektur dafür, dass Firefox einfach zusammenbrach.

Angekündigt und ersten Menschen zur Verfügung gestellt wurde Firefox 106 bereits am 19. Oktober 2022. Hierzulande ist das Update allerdings erst diese Woche großflächig verteilt worden. Mozilla kündigte an, mit der neuen Version könne man geräteübergreifend arbeiten, der PDF-Editor sollte verbessert worden sein, inklusive mehr Möglichkeiten, darin etwa direkt zu unterschreiben oder herumzumalen. In den Release Notes zu Version 106.0.2 heißt es nun, man habe das Problem mit den fehlenden Inhalten bei PDFs gelöst. Auch gefixt sind Browser-Freezes beim Besuch von Seiten mit Proxmox Web UI bei aktivierter Barrierefreiheit, fehlende Benachrichtigungs-Einstellungen sowie fehlende Seitenaktualisierungen bei Nutzung von Firefox View.

Wie auch die zuvor bereits gelösten Zusammenbrüche dürfte ebenfalls für reichlich Kummer gesorgt haben, dass der Browser sich einfach nicht öffnen ließ, wurde er über den Windows Store installiert. Auch das soll nach dem Bugfix-Update nun wieder funktionieren.

Firefox hat zuletzt auch einen neuen Button für die private Nutzung bekommen, dieser lässt sich anheften und soll damit den Wechsel schneller und einfacher machen. Der Private-Mode ist laut Mozilla hübscher geworden – das soll auch der Erkennbarkeit dienen. Zudem bietet der Browser neue Vorlagen, um ihn noch bunter zu machen. Unter dem Titel "The Colorways" stehen Designs zur Auswahl, die für beispielsweise Träumer oder Aktivisten stehen.

Sicherheitslücken sind zuletzt mit der Hauptversion 106 geschlossen worden.

