Bugfix-Update: macOS kann wieder Ortsdatenschutz setzen

Apple hat in der Nacht zum Freitag ein wichtiges Update für Ventura vorgelegt. Mit Version 13.5.1 des Mac-Betriebssystems wird ein bereits seit Ende Juli bestehender Fehler bei der sogenannten Location Privacy behoben, die den Ortsdatenschutz aushebelte. Es war nicht mehr möglich, die Ortungsdienste zu konfigurieren, weil in den Systemeinstellungen keinerlei Apps mehr auftauchten. Nun, gut drei Wochen später, kommt Apple mit einem Fix.

Anzeige

720 MByte und drei Wochen später

"macOS Ventura 13.5.1 behebt ein Problem in den Systemeinstellungen, das die Anzeige von Standortberechtigungen verhindert", heißt es dazu lapidar in Apples Beipackzettel. Auf einem Test-Mac war die Aktualisierung knapp 720 MByte groß. Für die Installation ist ein Neustart notwendig, warum die Aktualisierung nicht als schnelles Update ("Rapid Security Response") umgesetzt wurde, bleibt unklar – ebenso, warum Apple so lange dafür brauchte.

Die einzige Einstellungsmöglichkeit, die unter macOS 13.5 noch vorhanden war, betraf den Ortszugriff von Systemdiensten. Anwendungen, denen man zuvor Ortsdatenzugriff erteilt hatte (oder auch nicht), tauchten in der Ansicht schlicht nicht mehr auf, die Liste war vollständig leer. Das Problem betraf alle Macs und war Apple beim Erstellen von macOS 13.5 offenbar durchgerutscht.

Wichtiges Update mit Fehler

Dabei war macOS 13.5 ein sehr wichtiges Update: Apple lieferte knapp 30 gestopfte Sicherheitslücken, darunter auch solche, die bereits von Angreifern ausgenutzte Fehler behob. Nutzer hatten also keine wirkliche Wahl: Entweder ungeschützt bleiben oder mit dem defekten Ortsdatenschutz leben.

Nun tauchen die Einstellmöglichkeiten wieder auf. Sie sind unter "Datenschutz & Sicherheit" sowie "Ortungsdienste" zu finden. Apple erlaubt es, die Zugriffsberechtigungen für jede App einzeln zu deklarieren. Dort werden auch Systemdienste aufgeführt, die Ortsdaten sehen können. macOS 13.5.1 wird wie üblich über die Update-Funktion in den Systemeinstellungen eingespielt. Diese findet man im Bereich "Allgemein". Die Installation dürfte rund eine Viertelstunde dauern. Danach sollte man prüfen, ob der Ortsdatenschutz wirklich wieder funktioniert.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)