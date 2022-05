Bugfix-Updates für HomePod und Apple TV

Apple hat kleinere Aktualisierungen für zwei seiner Peripherieprodukte vorgelegt. Betroffen sind sowohl der Smart-Speaker HomePod in beiden Versionen (HomePod, HomePod mini) als auch die Multimedia-Geräte der Apple-TV-Linie.

Beide Updates kommen recht überraschend, hatte Apple beide Betriebssysteme doch erst in der vergangenen Woche auf einen neuen Stand gebracht. Offenbar waren dem Konzern die gefixten Bugs so wichtig, dass er Notfallpatches für notwendig erachtete. Tatsächlich könnten sich diese als recht nervig erweisen.

HomePod OS 15.5.1, das auf Version 15.5 vom 16. Mai trifft, soll ein Problem beheben, das dazu führte, dass der Siri-Lautsprecher nach kurzer Zeit plötzlich mit der Audiowiedergabe aufhört, ohne dass dies Nutzer befohlen hätten. Dann hilft nur, das Gerät manuell zu starten. Den Fehler gab es wie erwähnt auf beiden HomePod-Geräten. Apple bietet zwar aktuell nur noch den HomePod mini an, nachdem der große HomePod 2021 eingestellt worden war, versorgt aber nach wie vor beide Generation mit Updates. Wie häufig das Tonabschaltproblem vorkam, ist unklar. HomePod OS wird normalerweise automatisch auf die Lautsprecher gebracht; falls das automatische Update deaktiviert wurde (oder man nicht warten möchte), muss es in der HomePod händisch eingespielt werden.

Apple TV auf einem neuen Stand

Apple-TV-Nutzer erhalten ebenfalls eine Aktualisierung, die tvOS auf Version 15.5.1 bringt (vorige Woche erschien tvOS 15.5). Auch hier geht es laut Beipackzettel um das Wiedergabeproblem. Apple zufolge kann die Wiedergabe von Musik "nach kurzer Zeit stoppen"; wie genau es dazu kommt, bleibt im Dunkeln.

tvOS 15.5.1 ist für alle zuletzt unterstützten Apple-TV-Geräte erhältlich, also Apple TV HD sowie die beiden Apple-TV-4K-Varianten. Die Aktualisierung wird über die Systemeinstellungen eingespielt; auch hier lässt sich auf Wunsch einstellen, dass dies automatisch geschieht, das kann dann allerdings einige Wochen dauern. Sicherheitsrelevante Fehlerbehebungen stecken weder in tvOS 15.5.1 noch in HomePod OS 15.5.1, wie Apple auf seiner Security-Updates-Website mitteilte.

(bsc)