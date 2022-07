Bugfixes und Sicherheit: watchOS 8.7, tvOS 15.6 und HomePod OS 15.6 verfügbar

Große Update-Runde bei heißem Wetter: Neben neuen Betriebssystemen für Mac, iPhone und iPad hat Apple am Mittwochabend auch seinen restlichen Gerätepark mit Aktualisierungen versorgt. Sie kommen gut zwei Monate nach den letzten Updates.

Watch und TV

So ist neben iOS 15.6, iPadOS 15.6 und macOS 12.5 nun watchOS 8.7 verfügbar. Das neue Apple-Watch-Betriebssystem kommt mit keinen neuen Features – zumindest nennt die Apple nicht. Stattdessen teilt der Hersteller mit, dass es Fehlerbehebungen, Leistungsverbesserungen und mehr Sicherheit gibt. Ob etwa ein lange bestehender Fehler im Zusammenhang mit Kontrollzentrum und Benachrichtigungen behoben wurde, blieb zunächst unklar. Veröffentlicht wurden aber mehrere Dutzend gestopfte Sicherheitslücken in watchOS, Darunter in WebKit, der Software-Update-Funktion, dem Dateisystem APFS, der Neural Engine und verschiedenen weiteren Bereichen. Zum Teil lässt sich über die Bugs auch Schadcode mit Kernel-Privilegien ausführen – entsprechend sinnvoll ist ein schnelles Update.

Besitzer von Apple-TV-Geräten erhalten tvOS 15.6 zum Download für das Modell HD und die 4K-Varianten. Hier gibt sich Apple üblicherweise schweigsam, was die Kommunikation von Neuerungen betrifft – das ist diesmal ebenfalls so. Auch hier wurde jedoch umfangreich in Sachen Sicherheit gepatcht, teilweise sind schwerwiegende Lücken darunter, denen sich der Konzern angenommen hat. Download samt Installation erfolgten über das Einstellungsmenü unter "System".

HomePod OS ebenfalls neu

Weiterhin hat Apple das Betriebssystem von HomePod und HomePod mini – das man mittlerweile sogar betatesten kann – aktualisiert. Hier erreicht ebenso Version 15.6 die Geräte, das Einspielen erfolgt per Home-App. Apple nennt als Details zu den Neuerungen nur die Tatsache, dass die Siri-Sprecherunterscheidung nun auch Mandarin, Kantonesisch und Japanisch versteht. Zudem soll es "Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen" geben. Beschreibungen zu möglichen Sicherheitsfixes lässt der Konzern unter den Tisch fallen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls in der neuen Firmware stecken.

Mac-Besitzer, die noch nicht unter macOS Monterey arbeiten, sollten unterdessen ebenfalls einen Blick in die Software-Aktualisierungen in den Einstellungen werfen. Apple hat für macOS Big Sur sowie macOS Catalina ebenfalls Sicherheitsupdates bereitgestellt. Details zu den geschlossenen Lücken finden sich hier (macOS Big Sur 11.6.8) und hier (Security Update 2022-005 Catalina). Auch hier gilt zu beachten, dass zum Teil schwerwiegende Fehler ausgemerzt werden und ein zeitnahes Einspielen entsprechend angeraten ist.

[Update 21.07.22 11:26 Uhr:] Details zu HomePod OS 15.6 ergänzt.

(bsc)