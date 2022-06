Build-Werkzeug: CMake für Visual Studio Code in neuer Version

Die Macher des CMake-Tools für Visual Studio Code bei Microsoft einige Neuheiten und Verbesserungen für das Softwarewerkzeug angekündigt. Das Tool bietet eine Erweiterung für den Quellcodeeditor Visual Studio Code, um Entwicklern die Arbeit mit CMake-basierten Projekten zu vereinfachen.

Aufgaben sollen die Arbeit erleichtern

Das ursprünglich von einem Entwickler auf GitHub gepflegte Projekt CMake Tools wird aktuell vom Visual-C++-Team bei Microsoft betreut und weiterentwickelt. Bei CMake handelt es sich um ein quelloffenes Build-Werkzeug, das zahlreiche Entwicklungsumgebungen und Compiler auf unterschiedlichen Plattformen unterstützt.

Der Blogeintrag zur neuen Version hebt hervor, dass Anwenderinnen und Anwender nun unter anderem Shell-Aufgaben nicht mehr manuell eingeben müssen. Insgesamt stehen ihnen nun mehr Optionen für die Build-Aufgabe und mehr Befehle für den Aufgabentyp cmake zur Verfügung. Dabei sollen es die Aufgaben einfacher machen, die Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mit den neuen Befehlen des Task Providers sollen Entwickler und Entwicklerinnen Arbeitsabläufe, die Konfigurations-, Build-, Installations-, Test-, Clean- und Clean-Rebuild-Aufgaben umfassen, nun weitaus einfacher erstellen können.

CMake für VS Code bietet in der Version 1.11 nun die Möglichkeit, in einer Build-Aufgabe mehrere Ziele anzugeben. (Bild: Microsoft)

Benutzer können zudem jetzt in ihrer Build-Aufgabe mehrere Ziele angeben, die als Parameter in die Aufgabenvorlage aufgenommen werden. Bei den vorherigen Versionen konnten sie für die Build-Aufgabe nur ein einzelnes aktives Ziel in der Statusleiste auswählen. In Version 1.11 lässt sich unabhängig vom Status der Erweiterung jedes beliebige Ziel auswählen.

Unterstützung für neue CMake-Tasks

Wer Tasks ausführen und konfigurieren möchte, kann dazu die Tastenkombination Strg +Umschalt+P verwenden, die die Befehlspalette aufruft. Anschließend lässt sich die entsprechende Option für die Tasks auswählen. Ist die entsprechende Aufgabe ausgewählt, füllt diese dann die Aufgabenvorlage in der tasks.json-Datei auf. Sobald eine Aufgabe von einem Programmierer oder einer Programmiererin erstellt ist, lässt sich diese Aufgabe mit Aufgabe ausführen aus der Befehlspalette auswählen. Dadurch führt die Software dann die Shell-Befehle für die erstellte Aufgabe aus.

Laut den Aussagen im Blogeintrag arbeitet das Visual-C++-Team aktiv daran, noch mehr Unterstützung für den CMake Task Provider hinzuzufügen. Dann sollen Entwicklerinnen und Entwickler auch args und environment für ihre Tasks angeben können. Wer die Erweiterung selbst ausprobieren und einsetzen möchte, kann sie vom Visual Studio Marketplace herunterladen.

(fms)