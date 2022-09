E-Rezept mit Gesundheitskarte: Datenschützer erteilen spezifiziertem Weg Absage

Da es umständlich ist, das E-Rezept mit der E-Rezept-App einzulösen, hat die für die Digitalisierung zuständige Gematik GmbH einen zusätzlichen Weg spezifiziert, nach dem das E-Rezept auch mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) eingelöst werden kann. Diese Spezifikation halten Datenschützer allerdings für problematisch. Sowohl der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik halten diesen Einlöseweg für nicht datenschutzkonform. Also werden für E-Rezepte notwendige 2D-Token vorerst weiterhin auf Papier ausgedruckt oder direkt an die E-Rezept-App übermittelt.

Zugang zu unverschlüsselten Daten im Gesundheitsnetz

Als kritisch erachtet der BfDI, dass ohne einen Prüfnachweis Zugang zu den Daten Versicherter möglich ist, die in unverschlüsselter Form in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) zur Bearbeitung liegen. So könnten sich Unbefugte allein mit der Versichertennummer die Daten des E-Rezepts ansehen, etwa Mitarbeiter in einer Apotheke oder IT-Personal. Als Lösungsmöglichkeiten schlägt der BfDI unter anderem vor, dass ein Zugangstoken durch das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) ausgestellt werden kann. Dieser können auch über das Internet verschickt werden – dies sei auch transportverschlüsselt möglich. Auch die Spezifikation "Einlösen ohne Anmeldung am E-Rezept-Fachdienst im E-RezeptFdV" der Gematik sieht das vor.

Eine "direkte Kommunikation zwischen VSDM-Dienst und dem E-Rezept-Fachdienst und die Zuordnung mittels einer Vorgangsnummer" sei eine denkbare Alternative. Hierfür wären zwar Änderungen am Apothekenverwaltungsdienst und dem E-Rezept-Fachdienst nötig, dies sei aber auch bei den anderen geplanten Methoden überfällig.

Einlöseweg auf Karte war für November geplant.

Ursprünglich sollte dieser weitere Einlöseweg im November ermöglicht werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein-Westfalen (KVWL) gefordert hat. Andernfalls wolle neben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein auch die KVWL mit angeblich 250 Praxen sich nicht mehr "aktiv" an der Einführung des E-Rezepts beteiligen.

(mack)